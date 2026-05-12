"Me pregunto qué sabía Díaz Ayuso de Hernán Cortés al ir a México"

La escritora y crítica literaria Anna Caballé Masforroll (L’Hospitalet de Llobregat, 1954) es especialista en estudios biográficos. Ha escrito las biografías Francisco Umbral: el frío de una vida, Concepción Arenal: la caminante y su sombra, con la que obtuvo el Premio Nacional de Historia, e Íntima Atlántida: vida de Rosa Chacel, entre otras. También es autora de obras y artículos sobre el feminismo y la misoginia. Cree que un personaje "se presta a distintas y complementarias interpretaciones" y defiende que “cada generación tiene derecho, incluso tiene la obligación moral, de revisar el conocimiento que recibe de las generaciones anteriores”. Este miércoles, 13 de mayo, estará en la Fundación Juan March de Palma para conversar con Sergio Vila-Sanjuán.

¿Qué debe tener la vida de una persona para ser biografiable?

No todas las vidas son biografiables, en efecto, y no lo digo porque no sean interesantes, que todas lo son, sino en el sentido de que por su transparencia o insignificancia no ofrecen espacio ni para la pregunta ni para la interpretación, a no ser que la convirtamos en pretexto para explicar un marco histórico más amplio: lo que hizo Ginzburg en 1976 con un molinero del siglo XVI en El queso y los gusanos. Para mí una vida biografiable es una vida que plantea la necesidad de un mayor esclarecimiento. Pero, en fin, yo practico el acercamiento biográfico como metodología.

¿Qué personaje de los que ha biografiado le ha sorprendido más?

Sin duda Concepción Arenal. Descubrí a una mujer con una inteligencia fuera de serie, me deslumbró y el esfuerzo al que me obligó para entrar en su pensamiento me ha influido muchísimo.

¿Alguna vez ha sentido rechazo hacia alguno mientras escribía?

Mmm… Rechazo no, pero sí otros sentimientos como dolor o irritación al ver a Carmen Laforet, por ejemplo, tan perdida en sí misma a partir de cierto momento de su vida, o a Rosa Chacel, incapaz, a pesar de toda su valía, de resolver un conflicto conyugal que condicionó fatalmente su obra, o a Umbral, con una herida tan profunda en relación con su infancia que impidió que su literatura evolucionara. Es mucho lo que ves cuando estudias una vida, sin poder verlo todo, claro.

Anna Caballé también ha sido profesora de literatura española en la Universitat de Barcelona durante décadas. / .

¿Puede separar al autor de su obra?

Por supuesto que no, yo reivindico la importancia radical de los individuos y de lo personal en la vida colectiva, para bien y para mal. Para entender bien a un escritor o escritora cuya obra merezca el esfuerzo hay que entrar en su mundo mental. La obra literaria no es una mónada, como creía el estructuralismo, desentendida de su autor o autora, sino que es el fruto de un clima intelectual, de las experiencias vitales de su creador, de sus ideas y creencias… Todo ello condensado en una obra concreta. Me sumo a la teoría del hombre indivisible de Isaiah Berlin: no es cierto que podamos aislar en el individuo unos roles de otros. Nadie es ciudadano, por un lado, y padre o madre de familia por otro. Cargamos con todos nuestros roles en cualquier circunstancia, solo cambia el énfasis del rol.

¿Qué figuras femeninas cree que la historia cultural española todavía no ha reconocido suficientemente?

Bueno, para que haya reconocimiento debe haber conocimiento previo. El problema que se plantea en nuestro país en relación con los personajes históricos femeninos de todo tipo -desde las reinas a las monjas, las artesanas, las creadoras o las amas de casa- es la falta de información precisa, la carencia de fuentes, de documentos. La vida de las mujeres, tan solo unos años atrás, no merecía la curiosidad intelectual que sentimos ahora, al darnos cuenta de lo incompleto que estaba el cuadro de la Historia. Al no haber curiosidad no se preservó la información sobre ellas, muy al contrario si destacaban se las ignoraba a su muerte. Y ahora es demasiado tarde, en muchos casos.

¿Cuánto tiene que ver en ello el machismo o la misoginia?

Lo tiene todo que ver.

¿Todavía hoy se publica literatura misógina?

Supongo que sí, aunque personalmente procuro evitarla. Pero pensemos que el consenso absoluto sobre la cuestión que sea es imposible. Siempre habrá bolsas de racismo, de intransigencia, de misoginia… Lo importante es que ha crecido una conciencia, una sensibilidad en la sociedad, tanto en hombres como en mujeres, contra la minusvaloración de la mujer por el hecho de serlo, de modo que ahora podemos combatir esa misoginia, rechazarla. Eso es lo importante.

¿Qué autor español le parece malinterpretado y le gustaría poner remedio?

Serían muchos, porque la cultura española ha sido muy poco generosa con los suyos y de hecho buena parte de nuestra cultura biográfica, sea buena, mala o regular, ha sido sostenida por el hispanismo internacional. Lo denunciaba Ortega y, en cierto modo, sigue siendo así, aunque lo vamos superando. Pero por la triste actualidad del personaje, me pregunto qué sabía Díaz Ayuso de Hernán Cortés al ir a México. Cortés es una personalidad apasionante por las múltiples facetas que tiene su carácter: su formación renacentista, su obsesión por la hidalguía, su astucia, el diseño político que hace de México, tal como lo conocemos … pero se necesita comprender qué representa en México su figura para no convertirla en un objeto arrojadizo. Los políticos, en general, demuestran un conocimiento lamentable, puramente instrumental, del propio pasado y esa es una pésima lección para la ciudadanía.

Entre los políticos actuales, ¿hay alguno que sea biografiable?

Supongo que sí, y pienso ahora en dos mujeres, Ursula von der Leyen y Christine Lagarde. Entre las dos controlan la Unión Europea y apenas sabemos nada de ellas, de sus vidas, de sus ideas. ¿No le parece raro?

¿A qué achaca el machismo actual entre la juventud?

Bueno, tendríamos que matizarlo porque una gran parte de los jóvenes son muy respetuosos con las mujeres, pero es cierto que se ha perdido la hegemonía que alcanzó el feminismo en torno a 2017 y el machismo se va abriendo camino otra vez, desgraciadamente. Creo que el feminismo en la denuncia acrítica y sistemática a los hombres por cosas -el patriarcado- de las cuales los jóvenes actuales no se sienten, ni pueden sentirse, responsables ha sido un error, porque ha generado un malestar masculino que el postfascismo ha catalizado, prometiendo una vuelta a un status quo anterior, por otra parte, ya imposible. Lo que ofrece la ultraderecha es un engaño a la población a cambio de votos, porque la vuelta atrás es imposible. La nostalgia no es el camino que nos puede conducir con garantías al futuro. Nunca lo es. Hay que aprender y comprender que el mundo es cada vez más complejo, más incierto, cada vez es más necesario lo que Morin llama el conocimiento relacional.

¿Cree que el feminismo volverá a unirse en España?

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No me cabe la menor duda de que seremos capaces de superar la división que lo produjo y encontrar una agenda común, aunque las opciones políticas del feminismo sean distintas y unas más radicales que otras.