El Museu de Mallorca participa en una exposición del Prado con dos obras medievales

Dos obras medievales de estilo italogótico del Museu de Mallorca, La tabla de la crucifixión y el Retablo de Santa Quiteria, participarán en una exposición en el Museo Nacional del Prado. Según ha informado el Consell de Mallorca, las piezas han sido restauradas y embaladas para su traslado a Madrid, donde formarán parte de la muestra A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420), que se inaugurará el 25 de mayo.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que esta participación «supone un paso adelante en la proyección exterior del patrimonio artístico de Mallorca y sitúa al museo en un contexto de primer nivel».

Los trabajos de restauración, realizados por Estrella Armendáriz y Caterina Fiol, se llevaron a cabo por primera vez dentro de una sala del propio Museu de Mallorca, lo que permitió a los visitantes observar el proceso en directo.

La muestra A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420) analiza la influencia del arte italiano del Trecento en los reinos peninsulares y reunirá más de un centenar de obras procedentes de 31 instituciones españolas y 25 internacionales.

La tabla de la crucifixión (1343–1358) es una pieza destacada del gótico mallorquín, de 141,20 cm de alto y 114,80 cm de ancho, procedente de la capilla real de Santa Ana de La Almudaina. Pintada al temple sobre tabla de pan de oro, presenta una escena central de la crucifixión rodeada por María, las santas mujeres, Magdalena y soldados, con un fondo dorado y figuras estilizadas propias del estilo italogótico. La calidad formal y el cromatismo cálido la sitúan entre las obras más relevantes de la pintura medieval de la isla. Fue Pere el Cerimoniós quien encargó el retablo al pintor Ferrer Bassa. La obra aún no estaba terminada cuando murió el pintor y la tarea fue continuada por Ramon Destorrens.

Noticias relacionadas

El Retablo de Santa Quiteria, abogada contra el “mal de fuego” o fuego de San Antonio (ca. 1346), es una pieza de 220 cm de alto y 259 cm de ancho atribuida al pintor Joan Loert, una obra monumental procedente del antiguo Hospital de Sant Antoni de Palma, en la calle de Sant Miquel. En el conjunto, enmarcado por una moldura simple, sobre un único plano rectangular coronado por cinco puntas, se representan doce escenas de la vida y martirio de Santa Quiteria, centradas por la figura monumental de la protagonista. Las escenas se yuxtaponen, seis a cada lado, sin separación formal entre ellas. Todo el conjunto se distribuye en cinco calles y tres registros horizontales.