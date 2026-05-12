Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Anna CaballéRed Cicloturística RaiguerDiscriminación PolicíasBusca y Captura Secuestrador
instagramlinkedin

Reconocimiento

Joan Manuel Serrat, Premio de Honor de la Academia de la Música

La institución ha reconocido la "valía incalculable" de la obra del cantautor, que recibirá el galardón en la gala que celebrará el próximo día 26 en Madrid

Joan Manuel Serrat.

Joan Manuel Serrat. / EFE

EFE

Madrid

La Academia de la Música de España ha anunciado este martes que concederá su primer Premio de Honor a Joan Manuel Serrat, un músico con una trayectoria que abarca más de cinco décadas y que "ocupa un lugar esencial de la historia cultural española".

Así lo ha expresado la institución, que ha reseñado que ha creado este galardón para reconocer a las figuras fundamentales de la creación musical de España "cuya trayectoria y legado son de una valía incalculable".

Para la Academia, Serrat abarca la canción de autor, la poesía y el compromiso social, además de ser un artista que se ha convertido en un puente entre generaciones.

Soledad Giménez, presidenta de la Academia de la Música de España, ha reseñado que "las canciones de Serrat nos han acompañado en nuestra vida, han puesto palabras a lo que sentíamos y han elevado la música a ese territorio donde conviven la poesía, la conciencia y la emoción verdadera. Ha sido y será faro, referencia y casa para varias generaciones dentro y fuera de nuestro país".

Desde sus comienzos en los años 60, Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) ha labrado una carrera que le ha convertido en referente de la canción de autor en todo el ámbito hispano.

Su carrera alcanzó una dimensión histórica con álbumes fundamentales como 'Mediterráneo' (1971), disco en el que se incluye una canción que se ha convertido en un icono cultural.

Muchas de sus canciones, desde 'Penélope', 'Lucía' o 'Para la libertad', "forman ya parte del patrimonio cultural en castellano", continúa el comunicado.

Noticias relacionadas

Joan Manuel Serrat recogerá este premio de honor en la gala que celebrará la Academia de la Música el próximo día 26 en Madrid.

TEMAS

  • Música
  • Joan Manuel Serrat
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una madre trabajadora demanda a su empresa por no permitirle conciliar su vida familiar en Mallorca
  2. La lluvia da una tregua a Mallorca... pero por poco: la Aemet pone fecha al regreso de las tormentas
  3. Condenado un empresario de Mallorca a cinco años de cárcel por defraudar más de 340.000 euros a la Seguridad Social
  4. Tomás Ripoll, cardiólogo en Son Llàtzer: «La mayoría de afectados por la enfermedad de Andrade son mallorquines de origen»
  5. Visitas prohibidas, habitaciones sin luz y ni rastro de contrato: el calvario de tres jóvenes viviendo de alquiler en Mallorca
  6. La historia detrás de UETAM, la calle que pocos saben descifrar
  7. El centro comercial Festival Park estudia reducir el espacio dedicado a los cines para ubicar más tiendas
  8. Los precios de un mítico establecimiento de Palma sorprenden a una turista: 'Por esto en Gijón te cobran dos euros, aquí nos va a costar ocho

Israel aprueba crear un tribunal especial para juzgar a los perpetradores de los ataques del 7 de octubre

Israel aprueba crear un tribunal especial para juzgar a los perpetradores de los ataques del 7 de octubre

El ecosistema tecnológico de España crece un 14% el último año y ya vale 125.000 millones de euros

El ecosistema tecnológico de España crece un 14% el último año y ya vale 125.000 millones de euros

Es Pla de na Tesa impulsa un frente común contra el parque fotovoltaico de Son Bonet

Es Pla de na Tesa impulsa un frente común contra el parque fotovoltaico de Son Bonet

Así surgió el año pasado una ola gigante de casi 500 metros de altura en Alaska que pudo causar una tragedia

Así surgió el año pasado una ola gigante de casi 500 metros de altura en Alaska que pudo causar una tragedia

Sony cumple 80 años: de una olla arrocera al gigante tecnológico actual

Sony cumple 80 años: de una olla arrocera al gigante tecnológico actual

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional
Tracking Pixel Contents