Guillermo Hermoso de Mendoza, rejoneador: «Intento ser yo mismo y no ninguna imitación, tener mi personalidad»

Uno de los alicientes que presenta la corrida del domingo 17 de mayo que se celebra en Inca es la presentación en Mallorca del rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza (Estella, 1999). Actuará junto a los jóvenes y ya figuras Borja Jiménez y Marco Pérez. Lidiará reses de El Niño de la Capea.

Estos días se encuentra en su casa, en la ciudad mexicana de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, donde entrena y prepara actuaciones como la de Aguascalientes y su temporada española. Ha hecho un alto en sus labores de monta y entreno para atender a Diario de Mallorca.

¿Cómo se plantea su actuación en Inca?

Es una ilusión muy grande, vas a un sitio nuevo, una plaza nueva… a una isla nueva. Ver cómo llegan los caballos, conocer a una nueva afición. La verdad, es algo muy bonito.

¿Qué caballos va a traer? ¿Nuevos, consagrados?

Un poco de todo. Irán las estrellas de la cuadra, Berlín, Ecuador, otros más conocidos Navegante, Ilusión y otros más jóvenes como Portobelo, Medellín, Quemarropa pero que ya han actuado en Sevilla, Arlés y son a los que más fe tenemos este año.

¿Cómo se presenta la temporada que ya ha empezado?

Bueno, pues espero un año bonito. Empecé en Arlés con un triunfo importante. En Sevilla, también se dio bien. La semana después de Inca iré a Madrid (en este cartel ya se ha puesto el «No hay billetes»). Tenemos Pamplona, muchas plazas del sur de Francia. Una temporada que afronto con muchas ganas e ilusión.

Estos días Guillermo Hermoso de Mendoza está en su casa mexicana junto con su familia… ¿Cómo es la vida allá?

He pasado mucha parte de mi vida aquí, en México. Pasamos todo el invierno entero aquí, prácticamente es toda una mudanza completa, familia, caballos. Es un país que amamos, en él que somos muy felices. Tengo el privilegio de poder torear en esta tierra, de disfrutar del país, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su filosofía de vida y que nos ha enriquecido mucho.

Al principio toreó mucho con su padre Pablo. ¿Cómo se ha sentido después de su retirada?

Ha cambiado el no verlo en los ruedos… pero sigue montando, seguimos conviviendo igual, entrenando igual. Es un privilegio tenerlo como maestro, como profesor, como padre. Es muy bonito convivir con él en la misma pasión, la verdad.

Sobre su estilo, ¿se considera más clásico o más efectista?

Intento que se considere mi estilo como propio. Intento ser yo y no ninguna imitación, tener mi personalidad, plasmar en el ruedo las cosas como me gusta hacerlas. Aunque me decanto más por el estilo clásico que por el efectismo o como quieran llamarlo.

Balears Cambio de Tercio es la empresa que organiza las corridas de Inca y Muro y que ha hecho renacer la tauromaquia en Mallorca. ¿Cómo valora su labor?

Algo magnífico que hayan regresado la fiesta a Balears de esta forma. El año pasado lo estuve siguiendo por redes y ver los llenazos que tuvieron, el ambiente… su apuesta es de agradecer, de elogiar y espero que todos, ganaderos, toreros, afición, todos respondamos para defender, apoyar y disfrutas de nuestra fiesta en las Balears.

¿Cómo será la corrida del 17 de mayo en Inca?

Noticias relacionadas

Un cartel muy bonito con dos jóvenes como Borja y Marco y en mi caso con los toros de Capea, que es la mejor ganadería de rejones de hoy en día. Voy con mucha ilusión… seguro que habrá competencia. Aparte de ser grandes toreros son buenos amigos y esperemos que podamos disfrutar y ofrecer una gran tarde de toros al público de Inca.