El fotógrafo Bruno Daureo muestra su proceso creativo en iGallery

El fotógrafo Bruno Daureo expone en la iGallery Un momento antes de nada, una muestra de cómo es su proceso creativo, desde ese instante previo a fotografiar algo hasta la imagen final.

La galería de arte de la calle Pablo Iglesias invita a conocer el trabajo de Daureo y, al mismo tiempo, a reflexionar a través de sus fotografías, “como un viaje progresivo, de la imagen al fenómeno, de lo contemplativo a lo experiencial, de la distancia a la inmersión”, en el que la luz crea situaciones, revelando y ocultando.

Otra imagen de la exposición. / iGallery

En una primera sala, iGallery muestra “paisajes reconocibles que dialogan con la tradición de la imagen contemplativa”. En ellas, el fotógrafo ha intentado detener lo que no deja de moverse, como el mar. “El tiempo no se congela del todo, sino que queda suspendido, como si cada imagen contuviera una vibración latente”, explican desde la galería.

En la segunda sala, el visitante se adentra en el proceso creativo, “aquí la imagen deja de ser un objeto terminado para convertirse en experiencia”. Materiales que emplea Daureo en su trabajo forman parte de lo expuesto y la imagen no es algo terminado, sino que está en gestación, forma parte de la experiencia que se quiere provocar en el espectador.

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“No se trata solo de ver imágenes, sino de atravesarlas, de dejarse afectar por ellas y de participar. Aunque sea por un instante”, señalan desde iGallery.