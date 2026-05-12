Diegote lanza el tema 'Mallorca' e inicia nueva etapa artística
La canción del artista mallorquín es un homenaje a su isla y se estrenará este 14 de mayo en todas las plataformas digitales
El artista mallorquín Diegote comienza nueva etapa musical con el tema Mallorca, una canción íntima que es un homenaje a su isla y a quienes viven lejos de casa. El single se estrenará este jueves, 14 de mayo, a las 21:00h, en todas las plataformas digitales.
Mallorca es un tema sobre la nostalgia que sienten quienes se ven obligados a dejar su tierra para estudiar o buscarse oportunidades. Diegote, afincado en Madrid y exponente de la música urbana, pone voz a una sensación compartida por muchos, que es el desarraigo por la distancia y ese vínculo imposible de romper con el lugar al que siempre se pertenece.
El lanzamiento se esta canción supone el comienzo de una nueva etapa en directo para el artista, que actuará el próximo 10 de diciembre en Madrid, en la Sala Villanos, un concierto que marcará su regreso a los escenarios con nuevo repertorio.
Diegote publicó su EP de debut, Eterna, el pasado noviembre, un trabajo en el que ha contado con productores como PMP, Toni Anzis, Jack Stone, The Iconics y Andrés Goiburu, y colaboró con el artista uruguayo Zeballos en Chilling.
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