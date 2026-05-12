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Can Bordils acoge la exposición 'Miquel Salom i els pioners de la fotografia'

La muestra se puede visitar en el archivo municipal hasta el 27 de agosto

Inauguración de la exposición 'Miquel Salom i els pioners de la fotografia'

Inauguración de la exposición 'Miquel Salom i els pioners de la fotografia'

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Inauguración de la exposición 'Miquel Salom i els pioners de la fotografia' / B. Ramon

Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

El archivo municipal de Can Bordils en Palma acoge la exposición Miquel Salom i els pioners de la fotografia, que recoge la evolución técnica de esta disciplina artística. La muestra se podrá visitar hasta el 27 de agosto y forma parte del programa Mallorca PhotoFest.

La exposición que puede verse en el edificio municipal de la calle Almudaina conmemora el 175 aniversario de la introducción del colodión húmedo, un proceso inventado por el escultor británico Frederick Scott Archer que cambió de forma radical la historia de la fotografía en el siglo XIX, ha recordado el Ayuntamiento en una nota.

Miquel Salom es uno de los profesionales que emplea esta técnica y así queda expuesto en Can Bordils, donde ha reunido cámaras de época, documentación histórica y fotográfica y sus propias creaciones para rendir homenaje a los pioneros de la fotografía, como Niepce, Bayard o Fox Talbot, partiendo desde el daguerrotipo de Louis Daguerre.

En la presentación de la exposición, este martes por la mañana, Miquel Salom ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y por la directora general de Patrimoni i Interpretació de la Ciutat, Pilar Ribal, implicada en la organización del proyecto, señalan desde Cort. También ha asistido Montse Torras, coordinadora del festival Mallorca PhotoFest.

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Bonet ha agradecido a Miquel Salom “el generoso regalo con que obsequia a la ciudad de Palma a través de esta espléndida muestra que, sin lugar a dudas, captará el interés y la atención de los profesionales y aficionados a la fotografía y de las muchas personas que se interesan por el arte y la cultura”.

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