Es Baluard y Adema presentan un máster en pensamiento creativo y diseño de proyectos culturales

Es Baluard y Adema han presentado el Máster en Pensamiento Creativo y Diseño Estratégico de Proyectos Culturales, que tiene por objetivo formar a profesionales de este ámbito capaces de liderar proyectos. El curso comenzará a impartirse el 1 de octubre de 2026 y ya se ha abierto el periodo de inscripción.

David Barro, director de Es Baluard, y Diego González, presidente de Adema, han explicado que el máster planteará a sus alumnos casos y situaciones reales del sector, lo que permitirá una aproximación directa a la práctica profesional y a los ecosistemas culturales actuales.

El periodo de inscripción estará abierto del 12 de mayo al 15 de septiembre de 2026. El máster (60 ECTS) comenzará el 1 de octubre de 2026 y finalizará el 25 de junio de 2027. Se impartirá en modalidad semipresencial, con sesiones los jueves y viernes en horario de 16:00 a 20:00 horas, y se desarrollará en castellano y catalán, en el primer semestre. En el segundo semestre, quedará destinado para las prácticas y la elaboración del TFM.

El programa tendrá un equipo docente formado por profesionales y pensadores de referencia en el ámbito de la cultura, el diseño y la gestión de proyectos y planes estratégicos como Maribel López (directora de ARCO), Tania Pardo (directora de CA2M) o Blanca de la Torre (directora del IVAM) y artistas como el chileno Patrick Hamilton, la portuguesa Fernanda Fragateiro o el gallego Christian García Bello, así como el filósofo y crítico de arte Fernando Castro Flórez o la directora de escena, escenógrafa y artista visual Marta Pazos.

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Con el objetivo de facilitar el acceso al programa y apoyar el desarrollo de talento, el máster contará con un programa de becas impulsado tanto por Adema como por Es Baluard Museu.