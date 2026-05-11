La Sinfónica de Baleares presenta el Concert Gent Gran con Agustín El Casta y Vicent Balaguer en Manacor
Será el 14 de mayo a las 11.30 horas en el Auditorio
La Orquesta Sinfónica Illes Balears ofrecerá el próximo 14 de mayo de 2026, a las 11.30 h, el Concert Gent Gran en el Auditorio de Manacor, una propuesta musical gratuita para todos los públicos mediante un programa popular y lleno de grandes clásicos. El concierto contará con la dirección de Vicent Balaguer y Agustín El Casta será su presentador. Las entradas se pueden reservar a través de los correos electrónicos teatre@teatredemanacor.cat o informacio@simfonicadebalears.com.
El programa reunirá algunas de las piezas más célebres del repertorio clásico y lírico internacional, combinando aperturas operísticas, valses, danzas y obras de una gran fuerza melódica, ha informado la Sinfónica. Entre las obras destacadas figuran la apertura de La boda de Fígaro, de Mozart; el célebre Can-Can, de Offenbach; la Danza húngara n.º 5, de Brahms; la Meditación de Thaïs, de Massenet, y el preludio de La Revoltosa, de Chapí.
La selección musical incluirá también obras de Rossini, Puccini, Respighi y Giménez, y conformará un recorrido lleno de ritmo, elegancia y sensibilidad, con una duración aproximada de 90 minutos.
Con esta iniciativa, la Orquesta Sinfónica Illes Balears reafirma su compromiso con la difusión cultural y el acceso universal a la música, ofreciendo conciertos participativos y próximos que fomentan la música clásica.
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