La película 'Un paseo por el Borne' logra otros cinco premios más en dos festivales de cine de Italia

La película Un paseo por el Borne (Un passeig pel Born), producción balear dirigida por el mallorquín Nick Igea, ha obtenido este fin de semana cinco premios en dos festivales de cine de Italia: los de Mejor Película y Mejor Actor Protagonista para Rodolfo Sancho en los premios anuales del Kraken International Film Festival, en Milán; y los de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor Protagonista en el Festival Internacional de Cine de Cittadella (Padua).

Nick Igea en calidad de productor de la película y el actor protagonista de la misma, Rodolfo Sancho, han estado presentes en ambas entregas de premios y han recogido en persona los cinco galardones que ha recibido la película.

Tres semanas atrás Un paseo por el Borne (Un passeig pel Born) ganó también el Premio a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Riverside, California (Estados Unidos); y el pasado fin de semana fue proyectada en el Festival Internacional de Cine de Yokohama, Tokio (Japón).

Casi medio centenar de premios

Con estos 5 premios obtenidos este fin de semana, ya son 47 premios internacionales los que ha recibido la película, en lugares como Viena, Sidney, Selma (Alabama), Londres, París, Florencia, Fort Lauderdale (Florida), Noida (India), Brampton (Canadá), Kimolos (Grecia), Nueva York o Los Ángeles, entre otros.

Seis de los 47 premios obtenidos han sido para Rodolfo Sancho como Mejor Actor, dos para la banda sonora del mallorquín Miquel Àngel Aguiló, uno para Ruth Gabriel (Mejor Actriz), y la mayoría de ellos a Mejor Película, el premio más importante que reconoce el trabajo de todos los que han participado en la película. Casi todo el equipo técnico y artístico de la misma es local de Baleares.

Rodolfo Sancho y Nick Igea, con sus premios ganados en Italia / .

"Gracias a la participación y proyección de la película en festivales de todo el mundo, nuestro Passeig des Born de Palma y nuestra lengua, entre otras muchas cosas locales que recoge la película, han sido vistos y oídos en lugares como Fort Smith (Arkansas, Estados Unidos), Münster (Alemania), Jalisco (México), Las Vegas (Estados Unidos), Oruro (Bolivia), Pasto (Colombia) o Tennessee (Estados Unidos), ademas de los ya mencionados anteriormente", destaca el equipo de la película.

El próximo mes de junio, Un paseo por el Borne (Un passeig pel Born), participará en el Kingston International Film Festival de Londres, en Reino Unido, compitiendo dentro de la categoría de Óperas Primas.

La cinta está protagonizada por Rodolfo Sancho, Ruth Gabriel y Natalia Verbeke, a quienes acompañan actores y actrices baleares como Lluís Oliver, Toni-Lluis Reyes, Pedro Orell, Toni Pons, Jaume Fuster o Lina Mira, entre otros.

La película se estrenó en el Atlántida Mallorca Film Fest de 2024, y de ahí pasó al estreno en salas de cine de toda España. A principios de 2025 comenzó su recorrido por festivales de cine internacionales. Está disponible actualmente en la plataforma Prime Vídeo de Amazon y muy pronto se emitirá en IB3 Televisió.

Noticias relacionadas

Un paseo por el Borne (Un passeig pel Born) cuenta con el apoyo del ICIB (Govern de les Illes Balears), Fundació Turisme Responsable de Mallorca (Consell de Mallorca), Ajuntament de Palma, IB3 y Ayuntamiento de Madrid, entre otros.