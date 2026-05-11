Maria Hein, estrella del Mallorca Live Open

Convencidos de que “dos días de festival saben a poco”, los organizadores del Mallorca Live han programado dos noches más de concierto, en dos lugares de la isla. Bajo el nombre de Mallorca Live Open, estas actuaciones estarán protagonizadas por Maria Hein, Âme DJ, Modo Ritmo! (live) y Claudio Ricci.

Una de las voces más personales que ha dado la isla en años, Maria Hein, con un directo que engancha desde la primera canción, será la encargada de abrir esta propuesta en el Zoëtry Mallorca, el exclusivo hotel de Llucmajor, el 9 de junio, a partir de las 20 horas.

Uno de los nombres más respetados de la electrónica europea

La otra cita del Open Mallorca Live tendrá lugar el 11 de junio en el Balneario Illetes, con Âme, uno de los nombres más respetados de la electrónica europea; Modo Ritmo!, dispuesto a darlo todo en directo; y Claudio Ricci, quien se encargará del cierre. Cinco horas de música en una de las calas más bonitas de Calvià.

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Lo más esperado, el Mallorca Live, llegará al día siguiente, el día 12 con The Prodigy, Viva Suecia y Dani Fernández como cabezas de cartel, y el día 13 con Cypress Hill, Aitana y Kaiser Chiefs como principales reclamos.