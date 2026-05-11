King África, Coyote Dax, Zapato Veloz y otros reyes de la pista actuarán en Palma en el Caribe Mix Festival
Son Fusteret acogerá el próximo domingo 12 de julio la mayor fiesta nostálgica de la isla, reuniendo en directo a las voces que marcaron los veranos de toda una generación
Mallorca se prepara para viajar en el tiempo a la época dorada de los chiringuitos, las coreografías imposibles y los discos recopilatorios que sonaban en bucle. El Caribe Mix Festival confirma su esperada llegada a Mallorca el próximo domingo 12 de julio, cuando transformará el recinto de Son Fusteret en el epicentro absoluto de esta fiesta estival.
Impulsado por la productora Deepdelay Management y como producto oficial del legendario sello Blanco y Negro, esta ambiciosa gira nacional tiene un objetivo claro: recuperar la esencia de los veranos de los años 90 y 2000. El festival está diseñado para ofrecer una experiencia total, uniendo en la pista de baile a los nostálgicos que crecieron con estos himnos y a las nuevas generaciones que buscan disfrutar del "tardeo" más vibrante y divertido de la temporada.
Un cartel repleto de leyendas
El gran atractivo de la parada mallorquina es, sin duda, su cartel de artistas en directo. El festival pondrá a bailar a todo el recinto con las actuaciones de los creadores de las auténticas canciones del verano: King África, Coyote Dax, Raúl, Las Chuches, Loona, Zapato Veloz, Bea Bronchal, Malena Gracia, Lorca y Guaraná, acompañados en cabina por la energía inagotable de Juanma Sound.
"Para esta escala en Baleares, la organización ha dispuesto un despliegue técnico de primer orden, con un sonido impecable y efectos visuales concebidos para realzar cada intervención. El Caribe Mix Festival se erige, así, como un refugio de alegría compartida en un espacio seguro y lleno de optimism", anuncian desde la organización
Las entradas para esta cita ya se encuentran disponibles a través del portal oficial www.caribemixfestival.com.
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