King África, Coyote Dax, Zapato Veloz y otros reyes de la pista actuarán en Palma en el Caribe Mix Festival

Mallorca se prepara para viajar en el tiempo a la época dorada de los chiringuitos, las coreografías imposibles y los discos recopilatorios que sonaban en bucle. El Caribe Mix Festival confirma su esperada llegada a Mallorca el próximo domingo 12 de julio, cuando transformará el recinto de Son Fusteret en el epicentro absoluto de esta fiesta estival.

Impulsado por la productora Deepdelay Management y como producto oficial del legendario sello Blanco y Negro, esta ambiciosa gira nacional tiene un objetivo claro: recuperar la esencia de los veranos de los años 90 y 2000. El festival está diseñado para ofrecer una experiencia total, uniendo en la pista de baile a los nostálgicos que crecieron con estos himnos y a las nuevas generaciones que buscan disfrutar del "tardeo" más vibrante y divertido de la temporada.

Un cartel repleto de leyendas

El gran atractivo de la parada mallorquina es, sin duda, su cartel de artistas en directo. El festival pondrá a bailar a todo el recinto con las actuaciones de los creadores de las auténticas canciones del verano: King África, Coyote Dax, Raúl, Las Chuches, Loona, Zapato Veloz, Bea Bronchal, Malena Gracia, Lorca y Guaraná, acompañados en cabina por la energía inagotable de Juanma Sound.

Coyote Dax / .

"Para esta escala en Baleares, la organización ha dispuesto un despliegue técnico de primer orden, con un sonido impecable y efectos visuales concebidos para realzar cada intervención. El Caribe Mix Festival se erige, así, como un refugio de alegría compartida en un espacio seguro y lleno de optimism", anuncian desde la organización

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Las entradas para esta cita ya se encuentran disponibles a través del portal oficial www.caribemixfestival.com.