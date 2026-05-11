Literatura
El escritor mallorquín Jaime Roig de Diego se inicia en la novela negra
El antiguo publicista presentará ‘Nunca mires bajo el césped’ el miércoles 20 de mayo en la Fundació Sa Nostra, en Can Tàpera
El antiguo publicista mallorquín Jaime Roig de Diego presenta su estreno en la novela negra, Nunca mires bajo el césped, después de iniciarse en la narrativa con el libro Las aventuras de Cristóbal Cool-on.
En esta ocasión, el protagonista es Lucas, «un niño con discapacidad y con una enfermedad rara que no se especifica», según le define, que «se convierte en testigo mudo de un suceso dramático que tienen que investigar dos policías».
Tal como añade el escritor, «provoca de forma involuntaria la tragedia, detona las bombas para que todo estalle y al final es quien resuelve la trama activamente». Jaime Roig de Diego presentará su novela el día 20 de mayo en Can Tàpera, de la Fundació Sa Nostra.
Decidió probar el género de la novela negra porque «permite al escritor describir los diferentes sustratos sociales» mientras se desarrolla la investigación policial. Además, «quería tratar el tema de las personas con discapacidad y enfermedades raras, con las que he coincidido a través de amigos y la familia», según sus palabras.
Inspiración
De hecho, Lucas está inspirado en su sobrina política, Victoria, hija del prologuista, Joan Josep Matas. Respecto a la ambientación, una parte de la historia transcurre en la localidad de Establiments, donde él reside, e incluso trata «un tema poco conocido, la huella que dejó en la zona la estancia de nazis de camino a Brasil que aquí se hacían pasar por holandeses», como le contó su abuelo.
La primera parte «se desarrolla en Madrid y es divertida, con un estilo costumbrista y un ritmo muy ágil, cinematográfico», dice sobre los capítulos en los que los padres de Lucas se conocen.
Luego la isla acapara el protagonismo, «con la parte bonita y también en la que se tratan problemas como el turismo masivo y la gentrificación, que son el trasfondo de la historia entorno a esta familia», concluye el autor de la novela.
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