La mallorquina Cristina Vidal publica un cuento que "ayuda a los niños a perder los miedos"

Quino y el valor de las palabras, autopublicado por la profesora mallorquina Cristina Vidal, es un cuento para niños de cuatro a ocho años que «les ayuda a perder los miedos que a veces esconden», según sus palabras.

La docente y madre criada en Capdepera, ahora afincada en Málaga, llevaba años con la idea de escribir un libro infantil y el detonante fue que uno de sus hijos y un alumno de su clase cuando trabajaba en Irlanda «tenían mutismo selectivo».

Tanto en la maternidad como en el aula, la escritora novel aprendió a «observar, acompañar y entender que cada niño tiene su propio tiempo para sentirse seguro y expresarse». Por eso comprendió que «no necesitan ser forzados a hablar, sino ser acompañados».

Confianza

Para trasladarlo a los propios afectados, creó el personaje de Quino, «que no habla hasta que conoce a Lulú, de su edad, que le enseña que los miedos se hacen pequeños si los compartimos con alguien que nos escucha y entiende. Ella tiene miedo a la oscuridad y él a hablar, aunque solo en el colegio, porque en su casa sí le salen las palabras sin problema», explica.

«Las causas en la vida real pueden ser por varios motivos, como equivocarse en clase, que se rían de ellos, separarse de los progenitores, no tener amigos o vivir un cambio de colegio o de entorno», ejemplifica.

«De ahí la importancia de decirles que les comprendemos y nos puede pasar a todos, sin presionarles para que hablen si no quieren. Ya lo harán», concluye quien ha tenido la ayuda de sus dos hijos para crear a los personajes.