Cuina amb memòria
Xinxeram
El substantiu xinxeram no apareix al Diccionari Alcover-Moll (DCVB), la qual cosa fa pensar que és una expressió més aviat de tipus familiar
És molt possible que l’origen de la paraula xinxeram, tot i que només fos d’ús familiar, estàs relacionat amb una mescladissa d’ingredients, amb molta quantitat i diversitat dels mateixos. Dins la nostra llengua hi apareixen, des de ben enrere, paraules que indiquen un concepte semblant. Al Llibre de Sent Soví (segle XIV) es troben paraules com carabassat, pinyonat, porrada i altres semblants, que indiquen un plat realitzat amb quantitat important d’un element: porro, pinyons, etc. Nosaltres, en l’actualitat, també utilitzam mots en un sentit coincident, quan diem fideuada, fritada, caragolada, bajocada...
Ingredients:
- Costella alçada i morro de porc
- Ceba
- Tomàtiga
- Faves tendres (bessons i bajoques)
- Xítxeros
- Carxofes
- Bledes
- Camallot
- Oli
- Aigua
- Pebre bo
- Pebre vermell dolç
- Sal
Preparació:
- El plat, que devem a Maria Antònia Juan Riera de Portocristo, és molt semblant a les greixeres pròpies del temps primaveral; potser la diferència radica en la utilització de la carn i embotit de porc, mentre que les greixeres més habituals són compatibles amb una dieta vegetariana (amb ous) i piscivegetariana (amb bacallà).
- Dins una olla de test, amb oli, iniciarem un sofregit de talladons de morro de porc i de costella alçada, tot prèviament salpebrat.
- Quan la carn estigui ben cuita (el morro no ha de resultar gens tirós), hi afegirem una ceba tallada fina; girarem adesiara el sofregit malavejant que no s’aferri.
- Uns vuit o deu minuts més tard, o quan la ceba comenci a ser cuita, hi afegirem tomàtiga de ramellet pelada i capolada i continuarem girant el sofregit.
- Minuts després hi afegirem l’aigua suficient.
- Quan hagi bullit una estona (la carn ha de resultar tendra) agregarem a l’olla favetes tendres, trossejades amb la bajoca, així com bessons de fava tendres.
- Minuts després hi aportarem una bona grapada de xítxeros, carxofes tallades en quarts o en meitats (si són petites), dues bledes tallades ben finetes i un tros de camallot per comensal.
- Ho deixarem coure fins que tots els ingredients siguin cuits.
- Hi afegirem pebre vermell dolç i rectificarem de sal i pebre bo si fos necessari.
- És important coure aquest plat dins una olla de test i que resulti brouós.
