Valldemossa ofrece una mirada nueva sobre Chopin

Frédéric Chopin sigue generando bibliotecas enteras, grabaciones históricas, tesis doctorales y debates interpretativos. Y, sin embargo, cada cierto tiempo aparecen iniciativas capaces de devolver al compositor una mirada nueva, fresca y rigurosa al mismo tiempo.

Eso es precisamente lo que ha sucedido este fin de semana en la Cartuja de Valldemossa, concretamente en la célebre Celda Chopin, con el simposio coordinado por el musicólogo felanitxer Antoni Pizà.

Además del también profesor en Nueva York, han intervenido Francisco Javier Albo, pianista, investigador, y profesor de la Georgia State University; Juan Carlos Fernández-Nieto, pianista e investigador del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; John Rink, pianista, investigador y profesor de la Universidad de Cambridge; y Moritz Weber, pianista, periodista musical e investigador.

Divulgación

El encuentro reunió a estos especialistas alrededor de la figura del compositor polaco, hubo reflexión pero también divulgación inteligente, intercambio de ideas y, sobre todo, pasión por la música.

No deja de tener algo de simbólico que estas jornadas se celebren precisamente en Valldemossa, lugar convertido ya en territorio mítico gracias a la estancia mallorquina de Chopin y George Sand.

Allí, donde tantas veces se ha explotado el tópico turístico, el simposio consiguió devolver densidad cultural e intelectual al espacio. Y eso no es poco mérito.

La coordinación de Antoni Pizà resultó ejemplar, tanto por el nivel de los contenidos como por la capacidad de convertir un encuentro especializado en una actividad abierta y atractiva.

Desde hace años, el musicólogo mallorquín se ha convertido en uno de los grandes divulgadores internacionales de la cultura musical vinculada a las islas y esta iniciativa vuelve a confirmarlo.

En tiempos de consumo rápido y titulares efímeros, detenerse un fin de semana entero a pensar, escuchar y debatir sobre Chopin parece casi un acto de resistencia cultural.

Afortunadamente, todavía quedan personas empeñadas en demostrar que la música también puede ser pensamiento. Y Valldemossa, durante unos días, volvió a recordarlo.