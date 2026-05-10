No sé qué ponerme

Mayo nos vendió flores, terracitas y la posibilidad de despedirnos de ese tono blanco radiografía que arrastramos desde noviembre. Cumplió a medias. Esta semana, fieles a un optimismo mal calibrado, agarramos toalla, protector caducado y rumbo a la arena.

Diez minutos de gloria duró el plan. El cielo de Mallorca pasó del gris cortés al negro de película catastrófica, y soltó una granizada que parecía guionizada por Disney. Salimos corriendo hacia el coche con la dignidad justa, empapados y con el bronceado pendiente para junio.

Volvimos a casa con el orgullo mojado y el coche lleno de hielo. Pero aquí estamos, secos ya, con el café caliente y las ganas intactas.

Porque la tormenta podrá con nuestros planes festivos, pero no con la crónica social. Repasamos lo que ha dado de sí la isla esta semana.

PHOF.

Palma se ha vestido con luz de festival. El PHof Mallorca Photofest levantó el telón y la capital se ha llenado de miradas, de imágenes que invitan a pararse y, sobre todo, a pensar.

La cita reúne propuestas que cruzan el fotoperiodismo más directo con esas abstracciones poéticas tan nuestras, las que conversan con el azul mediterráneo. Talento local y firmas internacionales comparten paredes, generando un diálogo que cruza fronteras sin pedir permiso.

Por sus sedes pasean curiosos, profesionales y aficionados, fundidos en una misma conversación visual. La organización ha sabido tejer un espacio donde la técnica y la emoción se dan la mano. Una cita que oxigena la agenda cultural isleña hasta el 30 de agosto.

2. Un Picasso brasileño.

El espacio de Motorworld acogió una velada en la que el arte, la cultura y la solidaridad se dieron la mano. La cita, impulsada por Bodega Santa Catarina junto a varias empresas y entidades de la isla, recaudó fondos para los proyectos sociales de la Asociación Deporte para la Igualdad.

Por allí pasaron empresarios locales e internacionales y caras conocidas del deporte, la cultura y la política, como Stankovic y Chichi Soler, el secretario autonómico de Deporte y Cultura, Pedro Vidal así como el cónsul de Brasil Ansgar Henrique.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó con la actuación en vivo de Meneslaw Sete, el llamado «Picasso brasileño», que firmó una performance donde se mezcló pintura y compromiso social. Su sello también está en las botellas de edición limitada que se pudieron adquirir los presentes, diseñadas con Bodega Santa Catarina y cuya recaudación irá íntegra a la asociación. Enhorabuena por tener buen corazón.

3. Artà recupera Son Cardaix.

Hay lugares que tienen alma propia y Son Cardaix es uno de ellos. El agroturismo de Artà reabre con Jaume Alzamora y Maria Renart al frente, dispuestos a cuidar lo que la finca ya tenía y añadir aire fresco sin estridencias.

La pareja ha diseñado una propuesta que mira con mimo la arquitectura de la possessió y apuesta por un servicio cercano, lejos de las grandes cifras y a favor del detalle. Sostenibilidad, calma y vínculo con el entorno son las tres patas del proyecto.

Entre muros de piedra y almendros, la finca se siente otra vez habitada. Artà recupera uno de sus rincones más queridos. Una vuelta que sabe a casa. Bienvenidos

4. Vermuteke.

A mediodía, olía a vermut, a feria y a reencuentro. El Vermuteke Solidario ha vuelto a tomar Santa Maria del Camí y, una edición más se nota que la cosa funciona porque la gente acude sin que nadie tenga que insistir.

Pedro Méndez y Bernat Matamalas, anfitriones de la jornada, se mueven entre mesas saludando a unos y a otros. Hay quien viene a por el aperitivo y se queda hasta media tarde. Hay quien promete un rato y acaba cantando a coro lo de «hoy no me puedo levantar».

Detrás del ruido alegre, la causa benéfica. Cada consumición sumaba, y se notó. Volveremos. Como cada año.

5. Adema.

La Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) sopló sus primeras velas con un encuentro entrañable, de los que se recuerdan por las caras conocidas y los abrazos sinceros. Tocaba celebrar en familia el reconocimiento oficial de la nueva institución universitaria balear.

La sala reunió a representantes institucionales, colegios profesionales, empresas colaboradoras y al equipo humano de ADEMA, todos cómplices de un proyecto largamente trabajado. Más que un acto protocolario, una sobremesa agradecida.

Diego González, presidente de la institución, recordó que la nueva universidad nace de un compromiso compartido por ampliar las oportunidades formativas en Balears. Detrás, más de tres décadas de trayectoria. Una velada para mirarse, agradecerse y mirar adelante.

6. Asado solidario.

Hubo brasa, sobremesa larga y muchas ganas de compartir mesa por una buena causa. El Club Rotary Palma Mediterránea estrenó su Gran Asado Solidario y se llevó un lleno hasta arriba en el antiguo Parque de Bomberos de ASIMA. Más de 150 comensales, sol amable y un asador argentino al frente de los fuegos.

La jornada tuvo su rifa con regalos golosos, música, animación y ese aire familiar que ya se le reconoce a los actos del club. Por allí se dejaron ver representantes del ámbito empresarial y el cónsul de Argentina, arropando la iniciativa.

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Toda la recaudación fue destinada a los proyectos de la Fundación Rotaria. Una primera edición con sabor a tradición. n