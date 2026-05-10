Madrid se rinde al talento de Fashion Week Latam / .

Bajo el concepto La Moda que Conecta, Fashion Week Latam volvió a reunir en Madrid propuestas donde la artesanía, la identidad cultural y la moda de autor fueron las grandes protagonistas. Asistir un año más a esta cita (convertida ya en uno de los encuentros más relevantes entre la escena española y latinoamericana) permitió descubrir de cerca el trabajo de diseñadores emergentes y firmas consolidadas de América Latina en un entorno donde creatividad, tradición y relato cultural conviven. Organizado por Alejandro Medrano y respaldado por Madrid Capital de Moda, el evento volvió a apostar por una visión ligada al trabajo artesanal y a la identidad de cada creador.

La pasarela inaugural abrió con la diseñadora nicaragüense Anielka Monge y su colección Mi Vergel, una propuesta profundamente emocional inspirada en los jardines de su infancia y en el arraigo a sus raíces. Transparencias, encajes, flores realizadas artesanalmente y referencias al sacuanjoche (flor nacional de Nicaragua) construyeron un universo delicado y femenino donde destacaron los tonos amarillo mantequilla, azul lino y café. Sus diseños transmitieron una sensación de romanticismo contemporáneo con siluetas suaves y tejidos ligeros que conectaban con la nostalgia desde una mirada actual.

El segundo gran momento llegó con la presencia de Ágatha Ruiz de la Prada, madrina del evento y una de las figuras más reconocibles de la moda española. La diseñadora presentó una selección de looks de su desfile de invierno, reafirmando ese lenguaje visual tan reconocible que ha convertido su universo creativo en una auténtica firma de identidad. Corazones, flores, colorido vibrante y una estética optimista protagonizaron una colección concebida como una respuesta luminosa frente a un futuro dominado por la inteligencia artificial. Entre prendas voluminosas, punto, patchwork y tejidos brillantes, Ágatha volvió a demostrar que la moda también puede ser una celebración de la alegría y de la libertad creativa.

Desde Colombia, la firma Faride aportó una visión sofisticada de la feminidad contemporánea. Con sesenta años de trayectoria, la marca presentó una colección centrada en la ligereza, el movimiento y la riqueza textil, combinando lino 100%, denim ecológico y tejidos vaporosos. Las siluetas evolucionaban desde formas relajadas hasta estructuras más definidas, manteniendo siempre una estética limpia, elegante y muy sensorial. Una propuesta donde el equilibrio entre tradición y modernidad resultó especialmente interesante.

El cierre de la jornada corrió a cargo de la diseñadora mexicana Paulina Luna, cuya colección Voyage FW2026 fue probablemente una de las propuestas más conceptuales y arquitectónicas de la pasarela. Inspirada en ciudades como Lyon y París, así como en la arquitectura gótica y medieval, la colección exploró la relación entre estructura y emoción mediante prendas de líneas marcadas, siluetas oversize y textiles de alta manufactura seleccionados en Francia. Tweed, jacquard, lana, cuero y sedas convivieron con acabados deshilachados que aportaban tensión entre lo imperfecto y lo preciso. Una colección intensa, sofisticada y profundamente narrativa.

Más allá de los desfiles, Fashion Week Latam continúa construyendo una experiencia global alrededor del lujo, la belleza y el estilo de vida. Durante estos días, la programación se completa con pop-up stores de diseñadores latinoamericanos, masterclass de belleza, exhibiciones de fashion films y mesas redondas sobre comunicación y negocio de moda, consolidando así un proyecto que trasciende la pasarela para convertirse en un espacio de diálogo cultural y creativo.

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Madrid vuelve así a abrir sus puertas a una moda que no busca únicamente mostrar prendas, sino también historias, identidad y patrimonio cultural. Y precisamente ahí reside la fuerza de Fashion Week Latam: en recordar que la moda sigue siendo una poderosa herramienta de conexión entre países, emociones y formas de entender el mundo.