La prèvia
Òpera, cambra, coral...
Com sempre, dedicarem l’espai que ens permet aquesta secció a comentar alguns dels esdeveniments musicals que tenim a Mallorca Aquest cap de setmana.
Podem encetar anant a l’església d’Alaró per escoltar el tradicional concert d’orgue, avui amb en Nofre Nadal interpretant obres de Bach i Buxtehude. La cita és a les 11.30 hores.
A Pollença, a la Galeria/Museu Dionís Bennassar (19 hores), un dels cicles per a veu i piano més importants del romanticisme, Winterreisse de Schubert, sessió organitzada per Euroclàssics i amb el tenor Markus Schäfer i Francesc Blanco al piano.
Mitja hora més tard, a la biblioteca Babel de Palma, sessió de tangos amb Hernán Filippini i Karina Recchimuzzi.
Pels més rockers, tenim el grup Ànimos Parrec a la Plaça Major de Montuïri (20 hores).
A l’Auditòrium de Palma, avui a les 17.30 i 20.30 hores, música de cinema amb la Royal Film Concert Orchestra.
Al Monestir de La Real, el Cor de dones d’Establiments, la Coral Sant Jaume i la Coral d’adults de Santanyí i demà, en el mateix espai, Cor d’adults de Sant Francesc, Grup de dones de Santa Eulàlia de l’Hospitalet i Cor AUOM. Sempre a les 20.30 hores.
En el Convent de la Concepció de Palma, l’espectacle Cartes a Bach, amb Voicello.
Chopin serà el protagonista durant tot el dia d’un simposi a Valldemossa en el qual oferirà un concert el pianista Juan Carlos Fernández Nieto.
I no podem oblidar que en el Teatre d’Inca, avui (19 hores) i demà (18 hores) tenim una producció de Cosí fan tutte de Mozart.
Per a demà diumenge a l’església Santa Maria de Sineu (19.45 hores), trobada de corals amb formacions de Sineu, Petra, Palma, Llucmajor i Selva.
A l’església d’Algaida (19.30 hores), concert d’oboè i arpa.
En el Teatre Principal de Palma, dansa contemporània amb La Quijá, un espectacle que, segons diuen els organitzadors «mescla fantasmes del passat i fantasies del present».
Dilluns en el Conservatori de Palma (14.30 i 20.30 hores), concert de música de cambra amb grups formats pels alumnes.
I dimarts a Can Alcover de Palma (19 hores), audició comentada sobre Joan Alcover i els músics del seu temps.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- El británico fallecido al golpearse con un cristal en Santa Margalida es un conocido modelo y actor
- No puede ser que alguien que se aloje en un Airbnb y se le dé una tarjeta del TIB': denuncian fraudes en el transporte público de Mallorca
- El exjefe de Traumatología de Son Espases, a juicio por una agresión sexual a una auxiliar de enfermería
- El aparcamiento solo para residentes gana terreno en Mallorca: Alcúdia y Banyalbufar se suman a la tendencia
- Una clínica privada de Palma indemnizará con más de 200.000 euros a una madre tras no detectar malformaciones en el feto en una ecografía
- Mimi Sheller, socióloga estadounidense: 'El modelo turístico actual como el de Baleares está llegando a sus límites ecológicos y sociales
- Deniegan la pensión de viudedad a una mujer tras convivir más de 30 años con su pareja en Mallorca