La ilustradora Rocío Bonilla: "La preadolescencia es complicada, descubren el mundo sin un manual"

En Tinta Il·lustre ha dado una clase magistral sobre el proceso del álbum ilustrado, que usted crea con lápices de colores y acuarelas. ¿Los alumnos van con tabletas?

Cuando doy clase, suelen usar papel y lápices. Aún somos muy analógicos y hacemos todos los ejercicios de este modo.

¿Qué aporta la creación en papel frente a la digital?

No es mejor una u otra, ya que hay álbumes maravillosos creados en digital como, por ejemplo, los del ilustrador Sebastià Serra. Hubo un momento en que quise pasarme al digital pero, como me siento más cómoda en papel, me di cuenta de que cada uno tiene que potenciar los talentos propios. Yo creo que el mío es el manual, por lo que me he especializado en él y las editoriales me buscan por ello.

¿Es más fiable El consultori de la senyora Ainou (Ánser en la edición castellana) que la IA?

Claro que sí, porque tiene mucho más conocimiento sobre el terreno. Con el panorama tecnológico que nos rodea, me parece que el álbum escrito por Meritxell Martí tiene un planteamiento que, a pesar de ser vintage, es muy revolucionario. La relación entre todos los personajes es completamente epistolar.

Los niños deberán preguntar a sus padres qué es una carta.

Sí, desde luego. La gente de mi generación podemos saber que el consultorio está inspirado en el de la señora Francis. Esta sí que no era demasiado fiable, aunque la señora Ainou te digo yo que sí.

¿De qué color es un beso?, de su exitosa Minimoni, ha cumplido una década. ¿Es el personaje que más satisfacciones le ha dado?

Sí, claro. Sería injusta si no dijese que sí, pero esto de los personajes y los libros es muy relativo. Es como cuando me preguntan cuál es mi favorito. No puedes escoger, como tampoco a cuál de tus hijos quieres más. Todos mis libros y personajes son importantes para mí, tienen su momento y me han dado satisfacciones. Sin embargo, ¿De qué color es un beso? fue el que hace diez años me puso en el panorama editorial internacional y me dio visibilidad. Por lo tanto, le estoy agradecida de corazón.

La exitosa autora de álbumes ilustrados Rocío Bonilla firma con un dibujo uno de los muchos libros que tiene la fan Erika Quero / Manu Mielniezuk

El último libro de Minimoni, ¡Qué historia más bestia!, cuestiona los estereotipos de los clásicos. ¿Los niños de hoy también sueñan con dragones y princesas?

Por supuesto que sí. Además de cuestionar los estereotipos, el libro en esencia cuestiona la política de revisionismo como la que ataca frontalmente a clásicos de la talla de Roald Dahl, por ejemplo. Defiendo que las obras clásicas tienen que preservarse tal y como son; entre otras cosas, debido a que son las que originan toda la literatura posterior. Lo que hay que hacer con el niño lector es un acompañamiento que ponga en contexto dichas obras y que las entiendan como clásicos. Hay niñas a las que les gusta soñar con princesas y la diversidad lo que facilita es que todo el mundo pueda escoger, no que ahora las niñas no puedan vestir de rosa, sino que los niños también puedan hacerlo.

Su estreno en la novela infantil con Lucas Kent & Greta Rouge rinde homenaje a otros clásicos.

Es una colección de narrativa que nace con el mismo espíritu con el que yo leía Los Hollister o Los cinco cuando era niña. En un panorama editorial muy diverso y llamativo, con muchas hadas, magos, brilli brilli y animales fantásticos, para mí el reto estaba en crear una historia modesta pero que hablase de cómo los preadolescentes se relacionan entre ellos, descubren el mundo con la inocencia propia de esa edad, aprenden sobre su entorno, la vida, etc., y lo interpretan a su manera. Además, la ficción está relacionada con obras clásicas, tanto películas que proyecta el abuelo como los personajes literarios antepasados de los alumnos de la escuela.

Los lectores están en una edad previa a la adolescencia en la que hay riesgo de que abandonen los libros. ¿Es una responsabilidad?

No lo siento así. Simplemente hice esta colección porque quería escribir algo parecido a lo que a mí me gustaba leer con ocho, nueve o diez años, libros entretenidos, con humor, un poco de misterio y sobre todo relaciones entre niños de la misma edad. La preadolescencia es una edad complicada, empiezan a descubrir el mundo sin un manual y hay muchas cosas que les pueden sobrepasar. En la Fira del Llibre de València había niños que querían saber cuándo se publicará el cuarto libro. Les decía que ahora lo estoy ilustrando y saldrá en septiembre, y les preguntaba si tenían curiosidad por alguna cosa en concreto. Y más de uno quería saber si entre Lucas y Greta pasaría algo amoroso, fíjate. Yo recuerdo que con nueve años me enamoré hasta las trancas de un primo con el que veraneábamos. Realmente, no por ser pequeños sienten con menos intensidad.

¿Su alter ego, Gilda, y La Petite Maison se convertirán en libro?

Seguramente no. Es mi alter ego en todo aquello que no es editorial. Soy autora de álbumes ilustrados aunque, además, soy aficionada a la cocina, la decoración y la cerámica. Todo eso lo practico en La Petite Maison, que es una casa aislada en la montaña con un prado, vacas y silencio absoluto, donde me escapo siempre que tengo la oportunidad para desconectar y trabajar desde allí. Precisamente, la colección de Lucas y Greta fue escrita ahí.

No hemos hablado de Star Wars.

Soy tan friki que, en mi estudio, tengo una espada láser y aparece en casi todos mis álbumes. La pandilla de los 11, como transcurre debajo del mar, no tiene una espada, sino una nave enterrada en la arena.