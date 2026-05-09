Bellver suena a verano

La música sinfónica volverá a llenar este verano el patio del castillo de Bellver con un nuevo ciclo de conciertos de la Orquestra Simfònica de Balears pues, desde finales de junio y hasta mediados de julio, ofrecerá cuatro citas marcadas por la calidad interpretativa y un repertorio que alterna grandes clásicos populares con otras obras menos interpretadas, pero siempre atractivas. Todas las sesiones se ofrecerán en jueves y comenzarán a las 21.30 horas.

El ciclo se abrirá el 25 de junio con un programa de gran intensidad romántica. Bajo la dirección de Pablo Mielgo, la orquesta interpretará el Concierto para violín de Tchaikovski, con el violinista Sergei Dogadin como solista, junto a la Sinfonía número 1 de Brahms. Dos obras, sin duda, llenas de profundidad y riqueza expresiva.

El 2 de julio llegará una propuesta más variada, con el pianista Josep Colom como protagonista del Concierto para piano número 27 de Mozart. El programa incluirá también El Moldava de Smetana, una selección de La Boutique Fantasque de Respighi y el Danzón número 2 de Arturo Márquez, aportando un carácter más rítmico y colorista. En esta ocasión, actuará la Petita Simfònica, también dirigida por Pablo Mielgo.

La cita del 9 de julio tendrá como protagonista al violinista mallorquín Francisco Fullana, que actuará como solista y director en el Concierto para violín de Mendelssohn, junto a la Sinfonía número 29 de Mozart.

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El ciclo se cerrará el 16 de julio con un programa monográfico dedicado a la música británica, bajo la batuta de Michael Francis. Se interpretarán la Serenata para cuerda de Elgar, la Simple Symphony de Britten y la Sinfonía número 5 de Vaughan Williams, poniendo el broche final a esta propuesta estival.