Sergio Dalma, en Palma: "Como no cante 'Bailar pegados', siento que me falta algo"

Sergio Dalma (Sabadell, 1964) actuará en Palma el 26 de junio para presentar Ritorno a Via Dalma, un nuevo homenaje a la música italiana con la que tanto conecta y que publica 15 años después de ese primer Via Dalma. Esta vez, ha reunido canciones icónicas de Mina, Raffaella Carrà, Franco Battiato, Laura Pausini, Nek, Pio D’Angiò o Zucchero. El catalán cantará en el Velòdrom Illes Balears poco después de haberlo hecho ante el Papa en su visita oficial a Barcelona. A punto de cumplir 62 años, afirma que sigue "muy ilusionado" con cada proyecto, aunque no pretende seguir en la brecha a los 80 años como los Rolling Stones.

¿Qué le lleva a volver al universo de la música italiana con este disco?

Era un reto un poquito aún más difícil que los anteriores [Via Dalma I, II y III], tocar a artistas que para mí eran impensables, como podía ser la Carrà o Battiato, y de décadas diferentes como Pausini o Nek, y la verdad que fue un buen desafío, porque no se trata ni mucho menos de competir con los originales, porque esto es irrepetible, pero sí darle tu estilo, tu personalidad. Y es complicado porque está en el imaginario y es difícil personalizarlo, pero yo creo que son los retos que siempre apetecen.

Quizás es más arriesgado interpretar canciones que tenemos muy presentes...

Este es el reto, jugar, pues como tú has dicho, desde Mina a Nek o Pausini, que los tenemos más cercanos, pero claro, para mí siempre es más complicado esto que empezar una canción de cero, inédita.

Son melodías que han sobrevivido al paso de los años y que siguen muy presentes"

Ha dicho que ‘Ma quale idea’, de Pino D'Angiò, era la canción menos suya, pero la ha llevado a su terreno.

Sí, igual que lo de Raffaella Carrà. En un inicio yo dije ¿cómo voy a probar esto? Pero bueno, al final hay parte del equipo que es muy joven y te da ese empujón a decir, bueno, vamos a probarlo. Ya en casa, preparamos un poco unas demos y nos dimos cuenta de que sí, que podía darse ese atrevimiento, podía ser creíble. Eso siempre es lo más importante, que suene a Dalma sin perder el espíritu de aquella canción de Pino D'Angiò.

El cantante vuelve a interpretar éxitos de la música italiana. / David Gallardo

¿Qué es lo que tiene la música italiana que conecta tanto con Sergio Dalma y con su público?

Yo siempre he dicho que en España hemos sido muy consumidores de música italiana, de esas canciones que ganaban San Remo y a los pocos días, cantadas en español, aquí la gente las disfrutaba. Yo diría que son melodías que han sobrevivido al paso de los años y que siguen muy presentes y que, además, yo ya lo dije cuando sacamos el primer Via Dalma, es una opción también de darlas a conocer a gente joven que a lo mejor no tenía esa oportunidad o que no las había escuchado como nosotros, que nos las ponían nuestros padres y al final convivíamos con ellas.

De este último disco ¿hay alguna canción que sienta especialmente suya?

Bueno, Parole, Parole era una canción complicada, sobre todo porque estábamos acostumbrados a una voz femenina, que era la protagonista, y luego la réplica de un intérprete masculino, con lo cual ya lo cambiábamos. Era una canción que a priori me daba bastante miedo, pero al final yo creo que el resultado ha sido bastante bueno.

¿Cuál es el centro de gravedad permanente de Sergio Dalma, o lo sigue buscando?

Creo que con los años la idea es estar más cerca de este centro. Yo me apoyo muchísimo siempre en mi día a día, en mi familia, ahora que soy abuelo, pues todas estas cosas yo creo que te ayudan, ¿no?

No todo el mundo tiene a un abuelo llenando estadios y vendiendo discos...

Espero que se sienta orgulloso.

¿Y qué se va a encontrar la gente en su concierto de Palma?

Volver a Palma me hace mucha ilusión, porque siempre ha sido una cita obligada, aunque ahora es en otro recinto. La gente se tiene que encontrar con una fiesta, tiene que disfrutarlo, tiene que emocionarse, tiene que bailar. Es una noche muy mediterránea, es una noche muy italiana, donde jugamos con esos recuerdos de esas canciones, como te decía, que algunas son todavía en blanco y negro y que hemos ido coloreando con los años, y yo creo que la oportunidad de volver a encontrarte con dos o tres generaciones disfrutando de ese show italiano, yo creo que va a ser muy especial.

¿Qué temas no pueden fallar en su concierto?

Está muy basado en todos los Via Dalma, que se han arreglado de nuevo, y con estas canciones también de este Ritorno a Via Dalma, y evidentemente algún clásico que no puede faltar, porque yo soy también incapaz de bajarme del escenario sin cantarlo.

¿Clásico como cuál?

Bueno, ese Bailar Pegados. Como yo no lo cante, siento que me falta algo, y creo que el público también. Es de aquellas canciones en que hay un entendimiento total y que hay una emoción general, lo cual a mí me satisface, que después de 35 años, que esta semana cumplió este Bailar Pegados de aquel Eurovisión, todavía siga habiendo esa conexión.

Voy a cumplir ahora 62, físicamente me siento todavía muy bien y, sobre todo, la clave es que sigo todavía muy ilusionado"

Su voz es una de las más reconocibles de nuestra música, ¿la cuida especialmente cuando está de gira?

Sí, evidentemente, es mi instrumento de trabajo y cuando tienes que preparar una gira, pues lógicamente es como los deportistas, tienes que entrenarte para que aquella voz esté en condiciones. Dormir mucho es imprescindible para estar en forma. Y físicamente, también tienes que cuidarte, porque aguantar los viajes, la logística de ir a un sitio a otro y luego las dos horas en el escenario... Aunque siempre digo que cuando subes al escenario te olvidas de todo, yo creo que es muy terapéutico.

¿Se ve como los Rolling sacando disco con 80 años?

No, no, para nada. Yo voy a cumplir ahora 62, físicamente me siento todavía muy bien y, sobre todo, la clave es que sigo todavía muy ilusionado, por ejemplo, en esta gira y en pensar qué vamos a hacer en un próximo proyecto. Mientras esto no se me pase y sobre todo siga habiendo esa conexión con el público... Pero no, espero tener la lucidez de decir que ha llegado el momento justo y que no sea el público.

¿Qué le sigue emocionando al subir a un escenario?

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Reencontrarme con esa gente que nos conocimos con aquel primer disco, que éramos adolescentes, que éramos jóvenes, y que ahora vienen con sus hijos. Y a veces notas que hay allí tres generaciones y que seguimos disfrutando. Me gusta mirarles a los ojos y ver que se emocionan y yo también.