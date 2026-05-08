Rels B presume de bandera mallorquina en la plaza Mayor de Madrid

El músico mallorquín Rels B, que acumula mil millones de reproducciones gracias a temas como A mí y fue el artista español de 2025 más escuchado fuera del país según Spotify, se metió en el bolsillo a sus seguidores en una multitudinaria celebración que coincidió con el inicio de las fiestas de San Isidro y que siguió al pregón desde la Casa de la Villa que ha pronunciado la periodista Sonsoles Ónega.

A pesar de la lluvia que cayó en Madrid, Rels B salió al escenario -que simulaba su estudio de grabación- cuando quedaban algunos minutos para las diez de la noche e interpretó algunas de las canciones que componen su nuevo trabajo mientras sonaban estas -no fue un concierto como tal-.

Precisamente, con este nuevo disco ofrecerá un repaso por los estilos que han definido su trayectoria y destacando los ritmos afro, que han sido su seña de identidad.

El trabajo está compuesto de 11 cortes en los que regresa a sus raíces del hip hop. Entre las canciones hay una colaboración con la artista estadounidense Kali Uchis.

La lista de los cortes es la siguiente: 'El mundo x ti', 'Lleva al sol', 'Aprendí a decir no', 'Sueño', 'Quién te ve', 'Más que tú', 'El cielo', 'Un placer conocerte', 'Pañuelito de seda', '...' y 'A 2000 pies'.

La escucha del nuevo disco de Rels B en Madrid, en imágenes / Daleplay récords

Una evolución constante

Parece que Rels B lleva preparándose toda la vida para este momento. Desde los inicios de su carrera, hace ya más de una década, el artista mallorquín se ha caracterizado por una evolución constante, tanto en la calidad de su música como en la cantidad de público que ha caído rendido a los pies de sus canciones. Ha pasado por diferentes etapas, sonidos y estilos. Pionero del sonido afro en España, único artista nacional capaz de pegarse con el R&B, hitmaker del lo-fi, estrella invitada a los círculos rap de LATAM… En todos ha conseguido el éxito.

Rels B es el artista nacional más escuchado en el resto del mundo. Su última gira, A New Star World Tour, ha sido un auténtico fenómeno con la que ha llenado los recintos más importantes de España y Latinoamérica con récords de asistencia en las principales ciudades.

Este camino hoy le trae a su nuevo álbum, ‘love love FLAKK’, donde se muestra en plena madurez personal y artística; un manifiesto creativo sobrio y cargado de batallas ganadas a lo largo de toda su trayectoria. ‘love love FLAKK’ es un repaso por los estilos que han marcado a Rels B, con una atención especial a los ritmos tan variados que conforman el universo musical afro y que atraviesan el álbum de principio a fin.

Sin embargo hay lugar para todo, siguiendo la línea que ya marcó en ‘a new star (1993)’. Por ejemplo, los sampleos en ‘Sueños’, propios de sus inicios, para conformar una cantadita a ritmo de jazz. O para la bossa nova de ‘Pañuelito de Seda’, que termina siendo un tema atmosférico y envolvente. ‘Aprendí a Decir No’ juega con los sintes y los detalles de la producción, mientras que ‘El Mundo x Ti’ es uno más de los hits incontestables -e inimitables- que Rels B nos regala cada temporada de sol.

El amor, la lealtad, la humildad y el amor por su tierra y, en realidad, por todo lo que considera como suyo, estructuran conceptualmente un disco como ‘love love FLAKK’ en el que vemos al Rels B más completo, tanto en lo emocional como en lo musical, hasta la fecha.

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Pocas colaboraciones necesita este álbum: la de Kali Uchis en ‘El Cielo’ sirve para terminar de elevar un proyecto como ‘love love FLAKK’, que nos muestra un camino al amor de dos direcciones: hacia fuera, desde el amor propio, y hacia dentro; cuando compartes tu vida con quienes amas. Rels B en estado puro.