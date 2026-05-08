Rels B: "Siempre he tenido miedo a quedarme solo"

Un nuevo Rels B asoma en love love FLAKK, el disco que lanza este viernes desde una perspectiva nueva, no solo en lo musical (con la colaboración de Kali Uchis y sonidos más "sofisticados"), sino también en lo personal, tras alejarse del ruido y los interesados, refugiarse en la montaña y aprender a creer más en sí mismo.

"(Este disco) habla mucho de mi momento vital. Soy una persona que se ha criado muy sola, bastante encerrado y con pocos amigos de niño. Siempre he tenido miedo a quedarme solo y creo que eso me ha llevado a tener amistades que no eran tan necesarias, a querer complacer a todo el mundo, hasta que te das cuenta de que es insostenible y que lo que hay que hacer es mirar por ti y por los tres que la dan por ti", comenta en una charla con EFE.

Poco amigo de las entrevistas, el músico español de más éxito en la plataforma de Spotify en el extranjero se ha abierto como nunca en las letras de este trabajo, que además llega ni cumplido un año de Afrolova'25 (2025) siguiendo otro tipo de impulsos, como recomienda el afamado productor Rick Rubin en el libro de cabecera que le ha acompañado durante su creación.

"He aprendido que no hay que guardar las cosas mucho tiempo ni comerte tanto la cabeza, también a crear sin parar y a no tener miedo. Yo siempre he sido más reservado con los lanzamientos, pero ahora estoy todo envalentonado", comenta Daniel Heredia (Palma, 1993).

Que hay un cambio de actitud se percibe desde el título, que recupera el viejo apodo de sus inicios que dio nombre a otros de sus trabajos, como el inaugural Flakk Daniels LP (2018) o el siguiente Happy Birthday Flakko (2019).

"En algunos momentos he tenido amor-odio por mi personaje por ciertos comentarios que a veces tenemos en cuenta. Y me gusta salir ahora como love love FLAKK en plan: Amo mi proyecto, amo mi disco, yo me hago a mí, al que le guste perfecto y al que no, no pasa nada", subraya.

En los diez temas que incluye se repiten ciertas ideas desde el inicial El mundo x ti: desprenderse de lo accesorio, de la gente interesada y, como reza el tercer corte, aprender a decir que no. "Es algo que me he aplicado en los últimos 6 meses y la vida florece de otra manera. Son incomodidades que luego traen comodidades", destaca.

Concede que probablemente es el disco más "chill" de su vida, fruto de haberlo forjado en una montaña de Colombia durante 6 meses solo con dos amigos, mientras pasaba el tiempo "leyendo, jugando a la Play, meditando o saliendo a la naturaleza".

"Es que ya no voy a discotecas, así que no puedo escribir sobre eso. Las letras hablan de cómo me estoy sintiendo ahora y creo que con este discurso puedo inspirar más a la gente que con otros que he tenido en otra etapa de mi vida", celebra.

Rels B / Juanjo Martín / Efe

"El último concierto de estadio"

Pionero del sonido afro en España, Rels B ha seguido ampliado su paleta en este álbum, el cual no duda en calificar como el "más maduro y sofisticado", con "cantaditas a ritmo de jazz" en Sueño o un toque de bossa nova en Pañuelito de seda.

"Yo ya no pienso en géneros, he creado mi universo y el día que me apetece hacer esto o lo otro, no lo etiqueto, lo tiro al mundo", responde al preguntársele si ha trascendido la etiqueta de "artista urbano".

Una de las pruebas más evidentes de que el círculo de sus oyentes se ha ido ampliando es su reciente colaboración con Alejandro Sanz. "Es más probable que a él le hayan gustado cosas que he hecho más recientemente que los discos de rap de los 18 años", reconoce entre risas tras haber hecho el "check vital" de trabajar junto al madrileño.

Para este álbum en concreto consiguió uno de sus sueños: contar con la estadounidense Kali Uchis. "Soy fan desde hace años. De entonces ya tenemos una conversación en Instagram en la que yo le digo: 'Ojalá hacer música contigo'. Esta vez le mandamos una canción, casualmente le encantó y se montó", celebra.

Solo en el corte en el que ella participa llegó a incluir "15 cuerdas a la vez para hacer dos notitas", como se podrá ver en el vídeo completo que acompañará este lanzamiento y en el que podrán disfrutarse todas las canciones "del tirón". "Me he quedado súper a gusto y lo voy a recordar toda la vida", ratifica.

Otra cosa que aspira a grabar en su memoria es el concierto que ofrecerá el próximo 4 de julio en el estadio Metropolitano de Madrid, tras haber vivido en el pasado citas multitudinarias similares como en el Foro Sol de México o el pasado verano en el Estadio de Son Moix en su Mallorca natal.

Noticias relacionadas

"Aseguro que es el último estadio de mi vida y que me lo voy a disfrutar con un animal", augura el artista ante esta cita que nació como el final de su anterior gira, A new star world tour, pero que ahora, tras este alumbramiento discográfico, "va a ser como una cosa exclusiva o a lo mejor inicio de algo nuevo".