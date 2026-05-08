El nacionalismo y la sexualidad de Chopin, a debate en Valldemossa en un simposio dedicado a su figura

La orientación sexual de Chopin, su supuesto nacionalismo y patriotismo, o su antisemitismo son algunas de las cuestiones que se abordarán en el simposio Beyond the notes (Más allá de las notas), que consta de una conferencia que se celebrará este sábado en la Cartoixa de Valldemossa (a partir de las 18 horas, reservas en info@pianino.es) y en la que participarán destacados especialistas y académicos que han contribuido a analizar y escuchar al genial compositor desde perspectivas nuevas, a veces irreverentes, debatibles y sin duda controvertidas; y un recital, a cargo del pianista español-estadounidense Juan Carlos Fernández Nieto.

Este encuentro, que tendrá lugar en la Celda de Frédéric Chopin y George Sand, quiere disipar y resolver un sinfín de preguntas, problemas e incluso disputas sobre una figura, la del músico polaco, que sigue expuesto a “vicios, malentendidos y malas interpretaciones, a menudo intencionadas”, señala el impulsor del simposio, Antoni Pizà, al frente de la Fundación para la Música Ibérica en el Centro Barry S. Brook de Investigación y Documentación Musical del Graduate Center (CUNY) y conocido entre los lectores de Diario de Mallorca por sus artículos musicológicos en el suplemento Bellver.

Pizà será el encargado de moderar las diferentes intervenciones de los especialistas y también de abrir el acto, con una introducción centrada en la celda en la que se alojó en la Cartoixa, sus supuestos pianos, la leyenda del Preludio de la Gota de Lluvia, la naturaleza de su relación con George Sand, el carácter complejo de su relación frente a una sociedad local conservadora y católica, la mirada colonialista de Sand sobre Mallorca, el supuesto nacionalismo y patriotismo de Chopin o los vínculos entre enfermedad, discapacidad y creatividad, entre otros asuntos.

Frédéric Chopin / .

Grandes mitos en torno a Chopin

“Hay grandes mitos en torno a Chopin que siguen ahí, por ejemplo, el de su orientación sexual”, subraya Pizà, quien lleva años investigando sobre este tema. «Yo sostengo que podría haber sido homosexual. Y que Chopin no es un ser asexuado como se nos ha querido vender, sino que tuvo una vida sexual normal. El segundo punto que destaco es que a lo largo de la historia se le ha heterosexualizado. Es cierto que hay pocas pruebas de que fue homosexual, pero es que hay poquísimas pruebas reales de que fuera heterosexual. Se le ha heterosexualizado y podría ser que le gustaran tanto los hombres como las mujeres», defendió Pizà en 2021, en un extenso artículo publicado en la revista L’Avenç.

Sobre este asunto también hablará el pianista e investigador suizo Moritz Weber, que en 2020 generó un controvertido debate al sugerir que Chopin era homosexual, basándose en la correspondencia del compositor, que escribió y envió diversas declaraciones de amor exclusivamente a hombres, expresiones de afecto que durante mucho tiempo fueron censuradas, omitidas y marginadas, en incluso, en algunos casos, mal traducidas.

Antoni Pizà / .

Francisco Javier Albo, con una exposición titulada Cambio de paradigmas en la interpretación de Chopin, y el profesor John Rink, emérito de la Universidad de Cambridge y experto en los manuscritos de Chopin y en la historia de la interpretación de sus obras, también participarán en el simposio, en el que no faltará la música en directo, a cargo de Juan Carlos Fernández Nieto, que ejecutará un programa dedicado exclusivamente al compositor de Żelazowa Wola.

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“Lo genial de Chopin es su minimalismo. Con cuatro notas lo dice todo. Yo no añoro ningún cuarteto de cuerda suyo ni ninguna ópera escrita por él”, confiesa Pizà, quien aplaude una iniciativa como la de este simposio: “El Museo de la Cartoixa no solo tiene que ser una atractivo turística, también un centro para la reflexión, la dinamización y el cuestionamiento”.