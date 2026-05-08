El Festival de Teresetes de Mallorca programa 60 actuaciones e incorpora la lengua de signos

El Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca celebra su 28 edición del 11 al 17 de mayo con 60 representaciones de 18 espectáculos y dos instalaciones interactivas en más de una quincena de pueblos. Además, este año se fomenta más su vertiente social con la incorporación del lenguaje de signos para las actividades del sábado, 16 de mayo, en el patio de La Misericòrdia, donde se celebrará una jornada de actuaciones, talleres y actividades.

Esta nueva edición del festival, que quiere dignificar el teatro de marionetas y el trabajo de quienes las manejan, contará con la participación de 20 compañías, cinco de ellas internacionales, cuatro nacionales, y 11 de Baleares, una cifra que ha ido en aumento, ha detallado Aina Gimeno, su directora. Los espectáculos programados están dirigidos a un amplio público, desde funciones para niños a partir de los 2 años de edad a las representaciones dirigidas a adultos.

La inauguración oficial del Festival de Teresetes será el próximo 14 de mayo en la Sala Petita del Teatre Principal de Palma con el espectáculo Viva!, de la compañía francoespañola La Loquace Cie, una historia de un feminicidio cometido en plena dictadura franquista y en la que se pone de manifiesto el poder salvador del humor.

Gimeno también ha explicado que se ha firmado un convenio con Apropa Cultura y por primera vez habrá un traductor de signos en el patio de La Misericòrdia, durante el Punt de Teresetes, para “intentar evitar la exclusión”. La presentación de esta 28 edición del Festival ha tenido lugar este viernes, 8 de mayo, en Can Alcover y han asistido representantes de las entidades colaboradoras: Antònia Roca, vicepresidenta del Consell, Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura, Rafel Brunet, director general de Música y Artes Escénicas del Ayuntamiento de Palma, y Juan José Caldés, responsable de Relaciones Institucionales y Estalvi Ètic de Colonya.

Además de en La Misericòrdia, las actividades del Festival tendrán lugar en los teatros municipales Maruja Alfaro, Mar i Terra y Xesc Forteza, en el Teatre Principal de Palma y en el Teatre Sans, así como en las bibliotecas de Son Gotleu, Son Sardina, El Molinar e Infantil Nou Llevant. En la Part Forana, habrá representaciones en Alaró, Alcúdia, Andratx, Colònia de Sant Pere, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Muro, Pollença, Porreres, sa Pobla, Sant Llorenç y Sineu, además de Sant Lluís en Menorca.

Con el apoyo de la Fundació Caixa Colonya, habrá funciones en los centros Joan XXIII, Es Pinaret y CEE Mater, donde se representarán El follet blavet, de Estudi Zero, Taller d’ombres, de Teatres de la Llum, y Pinocchio, de La Fornal Espectacles, respectivamente.

Punt Teresetes 2026

El patio de La Misericòrdia acogerá actividades para las familias durante el sábado 16 de mayo, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Allí se podrán ver las instalaciones Balances y Sa Cova. También se representarán los espectáculos Blauró, de la Boia Teatre, Sa Rateta 2.0, de Myotragus Teatre (Premi Bòtil 2025), basada en la rondalla del Arxiduc Lluís Salvador y Mossèn Alcover, y El Fado d’Ulisses, de Rodopio d’ideias, que serán interpretados en lenguaje de signos.

Las compañías Espill Teatre y Lo peix daurat contarán con marionetas historias breves en el Tast Teresetes.

Por décimo año consecutivo se han programado unas jornadas profesionales, que tendrán lugar en Can Alcover, el jueves y viernes, con el objetivo de reflexionar sobre este género de las artes escénicas y para crear oportunidades de proyección exterior.

En cuanto a la formación, el Teatre Principal de Palma acogerá un taller sobre el teatro de luces y sombras, impartido por Vicent Ortolà y Mariola Ponce, de Teatres de la Llum. Del 11 al 14 de mayo se explorarán técnicas, materiales y recursos para diferentes contextos y la actividad finalizará con una creación colectiva.

El precio de las entradas para ver los espectáculos de pago varía desde los 3 euros por sesión en el patio de La Misericòrdia a los 5 y 8 euros dependiendo del teatro y de si es una función para todas las edades. La información sobre la programación está disponible en la web www.festivalteresetesmallorca.cat.

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La presentación del Festival de Teresetes también ha contado con la asistencia de algunos de los participantes en esta edición. Así, Cristina Francioli, de Espill Teatre, ha acudido con la marioneta Amelia, Lluís Valenciano, de Myotragus Teatre, que ha representado un fragmento de Sa Rateta 2.0, y Blanca Alonso, de Coloradas, que ha hecho una demostración de Anaralcamp, una actividad de experimentación para el público más pequeño.