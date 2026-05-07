Los toros de La Palmosilla y El Capea llegan a la plaza de Inca

Cinco toros de La Palmosilla y dos reses de El Capea fueron desembarcados a primera hora de este jueves en los corrales de la plaza de toros de Inca para ser lidiados el domingo 17 de mayo.

Loa toros gaditanos de La Palmosilla, con tres colorados y dos negros, forman un encierro ad hoc para una corrida en la que se acartela una figura de la talla de Borja Jiménez y un serio aspirante a serlo, como es Marco Pérez.

Guillermo Hermoso de Mendoza, que debutará como rejoneador en Mallorca, lo hará frente a dos toros del campo salmantino, de la ganadería de El Niño de la Capea.

Para la lidia a pie se han previsto dos sobreros: uno de la ganadería titular y otra de El Onsareño.

Por lo que refiere al apartado de rejones, estará como reserva un ejemplar de Espartaco.

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Los toros estarán expuestos al público en el mismo horario de taquillas, a partir de las doce del mediodía.