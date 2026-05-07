Los padres de la música electrónica, Kraftwerk, actuarán en Es Jardí Mallorca

La banda alemana Kraftwerk, padres de la música electrónica, uno de los grupos más influyentes de la historia, pioneros indiscutibles y referentes de la cultura contemporánea, actuarán el 22 de agosto en Es Jardí Mallorca (recinto del festival Mallorca Live), ciclo que continúa ampliando su oferta estival con experiencias que trascienden el formato tradicional de concierto. El cartel se completa con nuevos nombres, los de José González, Bresh y 00’s Forever en una programación que conecta generaciones y estilos.

Kraftwerk: un espectáculo sensorial - 5 de agosto

Kraftwerk llegará a Es Jardí con un 'Special Show' que fusiona música, tecnología e imagen. Piezas icónicas como Autobahn o The Model cobrarán vida en una experiencia hipnótica y sensorial. Tras llevar sus shows audiovisuales en 3D a los principales museos y escenarios del mundo, los ganadores del Grammy ofrecerán en la isla una oportunidad única para sumergirse en su universo robótico y minimalista.

Bresh: el fenómeno global - 22 de agosto

Convertida en uno de los eventos más esperados, Bresh regresa a Es Jardí. Nacida en Argentina, esta fiesta se ha transformado en un fenómeno cultural global basado en la libertad y la diversión colectiva. Con su mezcla infalible de reggaetón, pop y grandes himnos generacionales, el recinto se llenará de color y energía en una de las noches más dinámicas del verano.

José González: la elegancia del folk - 23 de agosto

La sensibilidad llegará de la mano de José González. El artista sueco-argentino, una de las voces más reconocibles del folk contemporáneo, ofrecerá un directo marcado por la introspección y la sencillez emocional. Temas como Heartbeats o Stay Alive resonarán en un entorno mágico, prometiendo uno de los momentos más íntimos y evocadores de toda la programación.

José González / .

00’s Forever: oda a la nostalgia pop - 29 de agosto

Agosto cerrará con el estreno de 00’s Forever, una cita diseñada para revivir la era de la purpurina y el "vaquero sobre vaquero". La noche recuperará la banda sonora de una década donde convivieron éxitos internacionales de Britney Spears o Usher con el fenómeno nacional de El Canto del Loco o Amaral. Una fiesta pensada para cantar y bailar los himnos que marcaron a toda una generación.

Noticias relacionadas

Entradas y abonos

Las entradas para estos nuevos eventos ya están disponibles a través de los canales oficiales de venta en www.esjardimallorca.com