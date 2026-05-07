Manuel Hernández-Silva, director de orquesta: «Tanto Mozart como Mahler se sentían atraídos por la música popular»

Aparte de la M del nombre, ¿qué tienen en común Mozart y Mahler?

No hay duda que Mahler admiraba a Mozart, lo podemos ver en algunos pasajes de algunas obras y en la cantidad de óperas del compositor de Salzburgo que dirigió a lo largo de su vida, pero además tienen en común la ciudad de Viena, que en el fondo es compartir una misma raíz cultural; pero también comparten el amor por ir a las fuentes, a la música popular. Tanto Mozart como Mahler se sentían atraídos por la música popular, la amaban.

Hablemos del programa que va a dirigir, la Sinfonia 38 de Mozart y la Primera sinfonía de Mahler.

Sin duda, cada una de ellas tiene una entidad propia. Ahora bien, tienen una cosa en común muy importante y es que las dos son modernas, de alguna manera se adelantan a su tiempo, en estructura formal y manera de entender la orquestación. En ambas encontramos cromatismos y elementos sonoros no escuchados antes.

Mahler era director de orquesta, ¿se nota este hecho en la escritura de sus obras?

Se nota y se agradece, pues él mismo en los manuscritos escribe indicaciones para facilitar el trabajo a los directores, para que puedan intentar conseguir los efectos que él deseaba. Mire, por ejemplo: en una misma frase musical que dura cuatro compases, puede llegar a indicar hasta tres tipos de baqueta que debe utilizar el percusionista a la hora de tocar los platillos. Hago mía la frase de mi maestro en Viena cuando decía que «Mahler para cada nota escribe un manual de instrucciones de cómo debe sonar». ¿Exagerado? Claro, pero en el fondo describe la manera que tenía el director/compositor de darse a entender musicalmente. Eso, sin duda, ayuda a la hora de dirigir sus sinfonías. Claro está que luego puedes matizar en el fraseo y demás, pero sabes con claridad como el maestro quería que sonara cada obra. Pertenezco a una escuela en la que la perspectiva del creador debe ser la base de cada versión. ¿Puedes hacer tu lectura? Claro, pero siempre a partir del respeto hacia el compositor.

Inicialmente estaba prevista la Décima de Mahler, pero usted la ha sustituido por la Primera.

Noticias relacionadas

Cierto. Cuando me llamaron de la gerencia de la Simfònica, me preguntaron su podría sustituir al titular, ausente por un tema familiar. Pero claro, una obra tan compleja como la última e inacabada Sinfonía requiere un estudio preliminar que no tenía tiempo de realizar, pues debía empezar los ensayos en dos días, así que de común acuerdo con la orquesta decidimos cambiar el programa. Será, espero, un bonito final de temporada.