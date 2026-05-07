Javier Bardem denuncia que ha perdido proyectos en Hollywood por apoyar a Gaza: "Eso te dice lo mal que está el sistema"

Aunque no tiene "pruebas", Javier Bardem está convencido de que ha perdido varios proyectos en Hollywood por apoyar a Palestina. Una postura que, además de en sucesivas declaraciones, el actor español puso de manifiesto de forma contundente en la última gala de los Oscar. Y lo hizo pese a ser consciente de que, como ha sucedido con otros colegas de profesión, su denuncia del "genocidio" perpetrado por Israel en Gaza, podría acarrearle consecuencias negativas para su carrera. "Eso te dice lo mal que está el sistema", denuncia.

"Siempre he sentido que tengo micrófonos y grabadoras registrando mi voz, y tengo derecho a denunciar lo que considero incorrecto", ha afirmado el actor en una entrevista concedida a 'Variety' en la que ha reflexionado sobre las posibles repercusiones en Hollywood por alzar la voz en apoyo a Palestina.

En este punto se ha referido específicamente al caso de Susan Sarandon, que fue despedida por su agente tras criticar la ofensiva israelí en Gaza. "Eso te dice lo mal que está el sistema. Ella fue una de las primeras en hacerlo. Y luego recibió ese castigo profesional", ha afirmado en relación al caso de la también oscarizada actriz de Thelma y Louise.

Bardem también dice haber sido objeto de ese veto profesional por mostrar su apoyo a Gaza. "Sí. He escuchado cosas: 'Te iban a llamar para ese proyecto, pero ya no'. 'Esta marca te iba a pedir una campaña, pero ya no pueden'", ha revelado. "Está bien. Vivo en España. Los estudios estadounidenses no son lo único que hay", añade el actor, que interpretará al terrorífico Max Cady en la adaptación televisiva de El cabo del miedo, que llegará a Apple TV el 5 de junio.

"Algunas personas pueden ponerte en una lista negra. No puedo decirte si eso es verdad o no. No tengo pruebas. Lo que sí sé con certeza es que hay gente nueva que te llama porque quiere contar contigo en sus proyectos", ha afirmado Bardem que cree que esto es una señala de que "la narrativa que han estado usando durante tanto tiempo está cambiando".

Después de todo, dice, esperaba ser abucheado en los Premios Oscar 2026 pero, destaca, en lugar de eso "la reacción en el teatro fue una ovación". En la gala, el actor de No es país para viejos volvió a reafirmar su postura sobre el conflicto en Oriente Medio cuando subió al escenario con la actriz Priyanka Chopra para entregar el galardón a mejor película internacional a Valor sentimental. Lo hizo luciendo una chapa con el lema "no a la guerra" y otra con el dibujo de Handala, un niño que simboliza la lucha del pueblo palestino contra la ocupación israelí.

"La religión es un arma muy peligrosa de manipulación y miedo"

A pesar de poder haber perdido algunos papeles debido a su carácter activista, Bardem sigue ligado a proyectos muy potentes en Hollywood y volverá a interpretar a Stilgar, el líder de la tribu fremen de la saga Dune. Un papel que retomará en la tercera entrega, Dune: Messiah, que, de nuevo dirigida por Denis Villeneuve, llegará a los cines el 18 de diciembre.

"[La postura de Stilgar] te lleva a una situación muy extrema. Pero eso es a lo que nos enfrentamos hoy en día: el uso de la religión como justificación para bombardear países", ha argumentado.

"La religión es un arma muy peligrosa de manipulación y miedo, y una herramienta para justificar las formas de violencia más horribles. Y eso se ve en Stilgar, porque en la tercera entrega ya estás viendo las consecuencias de todo eso", afirma Bardem.

En cuanto a las creencias de su personaje y cómo encajan en la historia de Dune en un sentido más amplio -especialmente su ferviente convicción de que Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, es el Lisan al-Gaib- Bardem respondió: "Si lo es o no, no es lo importante. Yo quiero creer que lo es, y quiero que mi gente también lo crea, porque lo necesitamos".

Noticias relacionadas

Además, el intérprete regresará a Cannes con El ser querido, cinta de Rodrigo Sorogoyen que protagoniza junto a Victoria Luengo y también rodará junto a su esposa Penélope Cruz y Stephen Graham el thriller psicológico Bunker, que estará dirigido por Florian Zeller.