Guitarricadelafuente, The Lemon Twigs, Anni B Sweet, L.A. y muchos más, en el festival The Most Beautiful Days de Palma

Palma se prepara para acoger The Most Beautiful Days, el festival de música y artes impulsado por Rubio Producciones y dirigido por Luis Albert Segura, artista mallorquín reconocido internacionalmente por ser la voz del grupo L.A.. El evento aterriza con fuerza este año en tres fechas clave: 17 de mayo, 17 de septiembre y 17 de octubre, con una propuesta que combina música en directo, cultura contemporánea y experiencias al aire libre en distintos espacios de la ciudad.

La programación arrancará el domingo 17 de mayo en Es Gremi, con la energía de Redd Kross y Peligro!, marcando el inicio de esta celebración cultural.

La siguiente fecha clave será el jueves 17 de septiembre en Son Fusteret, una noche de carácter más emocional que gira en torno a la actuación de Guitarricadelafuente, una de las voces más influyentes y personales del panorama actual. Le acompañará Maestro Espada, sumando matices a una velada pensada para conectar de forma directa con el público.

El gran cierre tendrá lugar el sábado 17 de octubre en el Parc de la UIB, la jornada más ambiciosa del festival, concebida como el punto culminante de The Most Beautiful Days. El cartel reunirá a The Lemon Twigs, Anni B Sweet, L.A., German Salto y The Nash, además de nuevas incorporaciones aún por anunciar, en un formato abierto y festivo que convertirá el recinto en un auténtico epicentro cultural.

Más allá de los conciertos, The Most Beautiful Days ofrecerá una experiencia completa con food trucks, coffee shop, vinilos, libros, mercado de segunda mano y eco market, consolidándose como un punto de encuentro para amantes de la música y la cultura alternativa.

Noticias relacionadas

El festival cuenta con el apoyo del Ajuntament de Palma y colaboradores clave del sector cultural y musical.