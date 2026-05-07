Estudiantes de Bellas Artes de Adema participan en la Bienal de Venecia

“Hace dos años fuimos como visitantes a la Bienal de Venecia y ahora estamos dentro del programa oficial de este evento de primer orden. Supone un avance impensable”.

Esta afirmación de la alumna Mar Font resume el salto que han dado los estudiantes del Grado en Bellas Artes de Adema al inaugurar este jueves en el Palazzo Bembo la exposición colectiva con la que participan en el marco del programa del European Cultural Centre, vinculado a la Bienal, una de las principales citas internacionales del arte contemporáneo. La exposición se podrá visitar hasta noviembre.

Para los 15 estudiantes protagonistas, la inauguración ha supuesto un momento de especial emoción después de cuatro años de formación, investigación artística e intenso trabajo académico.

La muestra está formada por una selección de trabajos de fin de grado tras superar el proceso de valoración curatorial del European Cultural Centre, institución cultural con sede en Venecia vinculada a exposiciones internacionales de arte y arquitectura contemporáneos.

La inauguración ha contado con la presencia de miembros del equipo directivo de Adema Bellas Artes y la visita de representantes institucionales, como los directores generales de Cultura del Govern balear y del Consell de Mallorca, Llorenç Perelló y Andrés Ferrer, así como familiares de los estudiantes que han acompañado a los jóvenes artistas en este hito para la proyección exterior del alumnado.

La propuesta de Adema está dirigida por la jefa de estudios del Grado, Amparo Sard, junto a su equipo académico. El proyecto se articula en torno a las relaciones entre individuos, comunidades y entornos, con especial atención a cómo las narrativas personales influyen en la experiencia humana colectiva.

Sard ha destacado que los proyectos desarrollados por los estudiantes reflejan una visión contemporánea del arte y exploran lenguajes visuales innovadores.

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Por su parte, el presidente de Adema, Diego González, ha señalado que la participación en Venecia refuerza el modelo educativo del centro, basado en una formación artística integral y por proyectos, que combina “rigor, innovación, interdisciplinariedad y conexión con el contexto internacional”.