Christina Rosenvinge: "Patti Smith es la maestra absoluta de la unión de la literatura con la música"

Su obra teatral sobre Safo y el disco posterior, Los versos sáficos, han sido aplaudidos por sacar a la poeta a la calle. ¿Fue su intención?

No es que Safo haya sido una poeta invisibilizada, es demasiado grande para eso, pero sí es verdad que no es tan conocida en el ámbito popular. Como sus poemas eran cantados, cuando me propusieron el proyecto escénico para el Festival de Mérida, decidí musicalizar los versos y fue un gran regalo para mí. Los convertí de nuevo en canción popular, lo que ahora llamamos música pop, que es cualquier cosa realmente, ya que es el género más bastardo de todos porque bebe de los demás. Lo que hice tanto para la obra teatral como para el disco fue reinterpretar los poemas dándoles a cada uno un estilo distinto.

¿Qué lecciones nos puede dar Safo en la actualidad?

Para mí es la poeta del disfrutar, del aquí y ahora. También es una poeta pacifista, como se ve sobre todo con un texto en concreto que escribió contra la poesía épica que la había precedido, donde se ensalza lo bélico, La ilíada y La odisea. En contraposición, inventó la poesía del amor, pero no el espiritual con el sacramento del matrimonio como referente, sino el amor carnal, en el que disfrutar aquí y ahora, a través de los sentidos. Fue revolucionario que una mujer en el siglo VII antes de Cristo reivindicase la sexualidad de este modo, hablando del amor en un sentido muy abierto, donde no había exclusividad, y poniendo a las mujeres en primera persona. Fue muy hippie, francamente.

Como hacía ella, ¿usted invoca a las musas o tiene más confianza en el trabajo constante?

El misterio de la inspiración es indescifrable. Yo siento que cuando estoy inspirada es como si el cuerpo estuviese habitado por algo que me entra de fuera, que puedes llamarle musas, ángeles, una antena o lo que quieras. Pero no es algo que sale de dentro, sino al revés. Casi todo el mundo coincide en que tienes que trabajar de forma constante y darte cabezazos contra la mediocridad para que de pronto lleguen esos momentos sublimes. Además, yo pienso que para alimentar lo que luego volcarás en la creación, tienes que vivir. No puedes estar totalmente encerrado.

Dice que le ha costado décadas que la tomen en serio tras su éxito adolescente en los 80. ¿Siente que se halla en su mejor momento?

Exactamente el mejor no lo sé, aunque la temprana llegada del éxito con Álex y Cristina y la canción ¡Chas! y aparezco a tu lado me hizo tener una carrera un poco inusual. Podría haber acabado aplastada por este hit que sigue sonando en las bodas y karaokes, pero lo tienes que dejar ir para poder continuar con otros repertorios.

Rosenvinge inauguró el festival La Coma / B. Ramon

Ha sido miembro del jurado en la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes a Patti Smith. ¿Qué hará el icono punk en el Teatro Campoamor?

Será una experiencia increíble. Se merece este galardón porque siempre ha tenido un compromiso incuestionable con la ética del arte, además de con los derechos civiles. También podría haber recibido el Princesa de Asturias de las Letras porque es la maestra absoluta de la unión de la literatura con la música. Con su guitarra eléctrica inventó un género muy difícil de imitar. Ella ha traspasado las líneas que separan una cosa de otra. No la conocemos tanto como escritora, pese a que tiene un libro de memorias, Éramos unos niños, maravilloso; aunque sí conocemos su forma de presentar sus letras a través de la guitarra. Es un recitado basado sobre todo en la cadencia musical y en este sentido entronca con Safo.

¿People have the power o ahora los poderes políticos y económicos dominan el mundo?

Esa canción es muy vigente hoy en día. Yo creo que el pueblo tiene más poder del que piensa que tiene. Lo tenemos cada vez que usamos nuestro dinero. Solo votamos cada cuatro años, pero gastamos dinero todos los días y depende de dónde lo hagas puede transformarse en un gesto político. ¿Dónde compras la comida y la ropa, por ejemplo, en tiendas de barrio o multinacionales que no pagan impuestos en España, y qué tipo de productos? No hay que olvidar que los poderosos lo son porque les damos nuestro dinero.

También actúa en la película Balearic, donde se esboza el grave problema de la vivienda.

La película trata sobre la colisión entre dos generaciones, una sorda a las necesidades de la siguiente, y la vivienda aparece metafóricamente al reflejar la incomunicación entre ambas partes. Falla la cadena de ayuda. La generación decadente ha sido destructiva contra el medio ambiente y contra unos jóvenes que no pueden salir de la piscina, que simboliza el hoyo en el que viven.