La artista visual Katharina Grosse expondrá en la Llotja de Palma

La artista visual Katharina Grosse (Alemania, 1961) será la próxima en exponer en la Llotja de Palma. El Govern y Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma coproducen Arrels, proyecto que se inaugurará el 27 de mayo y que podrá verse hasta el 31 de enero de 2027.

Con Arrels, comisariado por David Barro, director de Es Baluard, Grosse transformará la Llotja en un campo activo de experiencia, utilizando el color como una fuerza para unificar elementos dispares, alterar la percepción y generar una inmersión multisensorial en el espacio, según ha informado el museo. De este proyecto se ha avanzado que la artista, conocida por sus instalaciones a gran escala para sitios específicos con la intención de originar experiencias visuales inmersivas, creará un modelo de paisaje dentro de la estructura histórica sobre la que no puede intervenir físicamente.

Obra de Grosse / .

“El contenedor y la obra son completamente una misma cosa, accesibles desde todos los lados. Es casi como si algo estuviera dentro de algo dentro de algo. Ese desdoblamiento me resulta interesante. No creo haberlo mostrado nunca con tanta claridad”, sostiene Grosse. En el caso de la Llotja, a su juicio, se trata de uno de los ejemplos más claros hasta hoy de integración entre instalación y arquitectura.

Desde Es Baluard se remarca que Katharina Grosse está reconocida internacionalmente por su práctica expansiva y que “ha redefinido el campo de la pintura durante más de tres décadas, llevándola más allá del lienzo hacia un compromiso directo con la arquitectura, el paisaje y el espacio público. Grosse concibe el mundo como un espacio para la pintura”.

Noticias relacionadas

David Barro avanza que Arrels “propone una relación radical entre pintura y espacio, en la que Katharina Grosse no se limita a intervenir un lugar, sino que lo activa desde dentro. Su obra dialoga con las raíces históricas de La Llotja al tiempo que aborda las propias raíces de la pintura: color, escala y composición. El resultado es una experiencia que supera los límites tradicionales de la obra para convertirse en un entorno que puede habitarse y recorrerse”.