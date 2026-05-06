Roser Amills presenta este viernes en Palma la novela con la que ganó el Premio Ciudad de Badajoz, 'El librero de Macondo'

Roser Amills presenta este viernes 8 de mayo El librero de Macondo, en el transcurso de una “fiesta”, en palabras de la autora, que se celebrará de 16.00 a 22 horas en El Barito, en la plaça dels Patins (plaça del Bisbe Berenguer de Palou, 4, Palma).

Su nuevo libro, con el que ganó el Premio Ciudad de Badajoz de Novela el pasado mes de octubre, certamen al que concurrió con el título provisional de Todo el mundo es sabio hasta que se sienta a escribir, narra la historia de la relación de dos hombres extraordinarios, el joven Gabriel García Márquez y quien fuera su mentor y amigo Ramon Vinyes i Cluet, exiliado en Colombia tras la guerra civil española y figura de referencia en la formación del escritor y periodista.

La escritora de Algaida rescata la figura de Ramon Vinyes en una novela que recrea los inicios de García Márquez. A ritmo vertiginoso, García Márquez y Vinyes recorren los escenarios compartidos en sus aventuras, catarsis y revelaciones. La historia relata dos búsquedas transformadoras, reflexionando con lucidez sobre la creación y la vocación genuina.

“Llegué a Ramon Vinyes i Cluet por una mezcla de azar, genealogía y curiosidad literaria. Me invitaron a una actividad en la biblioteca de Berga que lleva su nombre, y Berga no era para mí un lugar cualquiera: de allí procede mi familia paterna. Empecé a tirar del hilo y apareció un personaje extraordinario: catalán, dramaturgo, librero, republicano, autoexiliado en Colombia, fundador de un espacio cultural decisivo en Barranquilla, una librería y, además, inmortalizado por García Márquez en los últimos capítulos de Cien años de soledad como “el sabio que había leído todos los libros”, explica Amills.

La escritora Roser Amills, el pasado mes de octubre, tras ganar el Premio Ciudad de Badajoz de Novela / Gabi Rodas

Una novela fruto de 10 años de escritura

“Me interesó enseguida porque es una historia poco conocida, la de Vinyes, y porque no era un secundario más, sino alguien colocado en el origen de una literatura enorme. Luego, al investigar, supe que Vinyes no solo conoció al joven García Márquez: antes de eso ya había creado, desde su librería, un foco de crítica literaria y lectura, discusión y ansias de modernidad que hizo posible la revista Voces, una publicación literaria fundamental en Hispanoamérica, anterior al llamado Grupo de Barranquilla”, añade.

“Este premio es una recompensa a diez años de mi vida entregados a la escritura”, confesó a este diario al saberse ganadora del Ciudad de Badajoz.

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Filóloga de vocación, Roser Amills se formó en la UB y la UAB de Barcelona. A los veinte años ganó el Premi de Narrativa de Sant Jordi de la Universitat de Barcelona y el primer Premio de Poesía de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde entonces ha publicado decenas de libros de poesía, narrativa y ensayo, y ha sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués, ruso e italiano. Formada en Dramaturgia por el Obrador Internacional de la Sala Beckett, en Guion Cinematográfico por RTVE y en Estudios de Género en la Universitat de les Illes Balears, ha estrenado obras de teatro y dos guiones documentales para el cine. Compagina la creación con la pedagogía literaria en talleres de escritura y expresión, y ha desarrollado una prolongada trayectoria como periodista cultural en distintos medios de comunicación, locales y estatales. Actualmente dirige el programa de radio L’illa sense calma en Ona Mediterrània. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Micrófono de Plata de Informadores de Prensa, Radio, TV & Internet de APEI-PRTVI en 2011, los premios La Llança de Sant Jordi de Òmnium Cultural en 2011 y 2012, el Premio TOI de Profesionales de la Comunicación y la Cultura en 2020 y, en 2025, el Premio de Novela Ciudad de Badajoz.