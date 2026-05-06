La galería 6A se estrena en fotografía con el retrato documental de Aitor Lara
La exposición 'La trinchera' se inaugura este 7 de mayo por la tarde y reúne varias imágenes realizadas por este fotógrafo que sigue la estela de Luis Baylón, Cristina García Rodeo o Alberto García-Alix
Un niño mira al espectador con una actitud entre chulesca y desconfiada. Pese a su edad, tiene un cuerpo recio, que se aprecia porque tiene el torso desnudo. Es trapecista de un circo en Uzbekistán y es el protagonista absoluto de una de las fotografías realizadas por Aitor Lara (Barakaldo, 1974) que 6A Taller y Galería de Palma expone dentro el festival Mallorca PhotoFest.
“Obviamente, me llamó la atención la potencia de ese chaval, que parece un hombre ya. Tiene una fuerza, tiene un trabajo tan duro y está tan entrenadísimo que impresiona la madurez de su mirada. Son niños que son hombres y que ya están trabajando en profesiones de riesgo, rodeados de leones y de disciplinas rusas. Esos niños casi que no tienen infancia. Y ahí está todo eso, en esas caras”, explica el fotógrafo sobre esa fotografía que forma parte de La trinchera, exposición que se inaugura este 7 de mayo, a las 19 horas, en la galería de la calle Puresa, la primera muestra fotográfica que acoge este espacio.
El blanco y negro predomina en sus fotografías, en las que sobre todo aparecen personas, aquellas con las que Aitor Lara se ha cruzado y le han “conmovido”. Un niño, esta vez de Cabo Verde, posa con una caja de cartón en la cabeza, otros dos, en Tamil Nadu, en la India, lo hacen sosteniendo unas escopetas de la época colonial; lo que parece una imagen de un reportaje de moda corresponde a un festival religioso en La Habana y la 6A también ha seleccionado la foto de un chico de la Vieja Delhi empuñando un arma de fuego… “Aquí hay fuerza, aquí hay supervivencia, aquí hay dignidad, aquí hay identidad, aquí hay cultura, aquí hay tradición, aquí hay verdad. Hay muchas cosas y a mí me pone la verdad”, explica Lara sobre las fotografías que se pueden ver en Palma y que son buena muestra de ese retrato documental que él trabaja.
Como fotógrafo comenzó a trabajar con la galerista Juana de Aizpuru. “Mi gran referente fue Luis Baylón, que lo conocí jovencito y él me enseñó todo, tuve con él una gran amistad y un hermanamiento. Y luego tuve la suerte de conocer a los compañeros en la galería que eran Cristina García Rodero, Alberto García-Alix, Pierre Gonnord... Esos eran mis mayores en aquel entonces”, menciona Lara, para quien su oficio está de capa caída por la desaparición de referentes. Y también por la dificultad de vivir de la fotografía, algo que achaca a “los tentáculos de los grandes grupos económicos gigantescos que se van fragmentando en los más pequeñitos, lo compran todo, meten CEO en todos los tramos y al final hacen inviable ya los oficios de cualquier persona”.
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