Este es el festival que reunirá a 6.000 ‘ravers’ en Palma

Son Fusteret acogerá el próximo 6 de junio una gigantesca fiesta electrónica con una producción audiovisual de vanguardia y decoración tecno-futurista de la mano de Blackworks, el festival de hard techno que arrasa en el corazón de la Generación Z o zoomers (nacidos a partir de 1997). Ya han volado cerca del 80% de las 6.000 entradas disponibles y, a juzgar por el ritmo de venta, se espera un lleno absoluto.

El género más caliente en la música electrónica es el hard techno, una evolución del techno clásico, pero con altas pulsaciones (155-160 beats por minuto) que se baila de forma acelerada y con una poderosa descarga de energía. Desde la pandemia, este estilo es más que una tendencia sonora: es la seña de identidad de una generación de jóvenes que han hallado en las fiestas de este género una válvula de escape a sus frustraciones.

En 2019, el DJ y emprendedor madrileño Dani Novoa, conocido artísticamente como Dexphase, identificó esta tendencia justo antes de que estallara la pandemia y creó el colectivo Blackworks. Después del Covid-19 y tras la experiencia opresiva del confinamiento, este movimiento explotó a gran escala y hoy día se ha convertido en una empresa promotora que organiza los mayores festivales de hard techno de España.

El género más caliente en la música electrónica es el hard techno / .

El evento de Blackworks se celebrará en el marco de Danzû FSTVL y será su primera fecha de esta temporada de primavera-verano. Luego, el ciclo musical electrónico tendrá continuidad el 4 de julio, 1 de agosto y 19 de septiembre con otros eventos. El cartel está formado por el francés 6EJOU, las alemanas A.N.I. y Clara Cuvé, los también germanos Nicolas Julian y Prada 2000, el madrileño Dexphase —fundador de la marca—, el argentino Skryption y el DJ local Kiko Fernandez. Aún hay entradas a la venta a partir de 38€ en la web oficial.

Una auténtica tribu urbana

En su tercera visita desde 2024, Blackworks transformará el recinto de Son Fusteret desplegando enormes pantallas LED, una iluminación deslumbrante y su omnipresente color rojo, que es el key visual identificativo de la marca. Miles de mallorquines de la generación TikTok (sobre todo, de 18 a 25 años) descargarán toneladas de energía en la pista de baile ataviados con su singular estética de tribu urbana: outfits negros, gafas de sol oscuras, botas de rollo cyberpunk…

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Hace menos de dos meses, Blackworks reunió en IFEMA Madrid a más de 40.000 ravers en un evento de 2 días. Con los ecos de esa fiesta aún resonando, la gira europea de la marca recala en Mallorca. Con un horario de 16.00 a 00.00 horas, la fiesta aglutinará las señas de identidad de la marca el sábado, 6 de junio: un ambiente musical inmersivo, diseño de alta tecnología y bailes frenéticos a lo largo de 8 horas de fiesta.