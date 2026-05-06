Elettra Rossellini, hija de Isabela Rossellini, participará en el festival textil Xtant de Palma

El festival de arte textil Xtant regresa a Mallorca del 8 al 12 de mayo con su séptima edición, titulada Nomad 2026, en la que participarán más de 90 maestros artesanos y artistas de más de 35 países. Entre ellos, estará Elettra Rossellini, directora de programa de Mama Farm, el proyecto que ha creado junto a su madre, la conocida actriz Isabella Rossellini.

Elettra Wiedemann Rossellini estará en Can Vivot, el próximo domingo, a las 12, para participar en la charla con Philip Fimmano “Nuestra huella: una conversación sobre privilegios y responsabilidad”. La nieta de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini hablará de la granja que fundó su madre en Nueva York y en la que se han propuesto formar a la siguiente generación de defensores del medio ambiente a través de la educación y la preservación de la biodiversidad. Además, Mama Farm cuenta con un santuario de animales y comercializa cestas de productos frescos.

La séptima edición de Xtant pone el foco en las culturas nómadas. La inauguración de Nomad 2026 será el próximo viernes, 8 de mayo, a las 18 horas en Can Vivot, una fiesta a la que solo se podrá asistir con invitación. A partir del día 9, de 11 a 19 horas, se podrá visitar el mercado artesanal, que estará abierto en ese mismo horario hasta el día 12.

El sábado, 9 de mayo, también se podrá visitar la instalación inmersiva Sueños de lana en el Castell de Bellver, de 10 a 19 horas. En ella se destacan iniciativas en torno a la lana en Mallorca: desde la recuperación de maquinaria textil histórica impulsada por Xtant y Son Moragues en colaboración con London Cloth Company, hasta el trabajo pastoral y de biodiversidad de Aina Canyellas, y las alianzas con Wool Dreamers para reconstruir una cadena local completa. A las 18 horas habrá la performance de la artista Orly Anan: “Crecemos en circulo”.

Xtant, fundado por Kavita Parmar y Marcella Echavarria, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma y del Consell de Mallorca, recibió en su anterior edición a más de 3.000 visitantes de todo el mundo.