Elettra Rossellini, hija de Isabela Rossellini, participará en el festival textil Xtant de Palma
Más de 90 artesanos formarán parte de la séptima edición de estas jornadas que se celebrarán del 8 al 12 de mayo en Can Vivot y el Castell de Bellver
El festival de arte textil Xtant regresa a Mallorca del 8 al 12 de mayo con su séptima edición, titulada Nomad 2026, en la que participarán más de 90 maestros artesanos y artistas de más de 35 países. Entre ellos, estará Elettra Rossellini, directora de programa de Mama Farm, el proyecto que ha creado junto a su madre, la conocida actriz Isabella Rossellini.
Elettra Wiedemann Rossellini estará en Can Vivot, el próximo domingo, a las 12, para participar en la charla con Philip Fimmano “Nuestra huella: una conversación sobre privilegios y responsabilidad”. La nieta de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini hablará de la granja que fundó su madre en Nueva York y en la que se han propuesto formar a la siguiente generación de defensores del medio ambiente a través de la educación y la preservación de la biodiversidad. Además, Mama Farm cuenta con un santuario de animales y comercializa cestas de productos frescos.
La séptima edición de Xtant pone el foco en las culturas nómadas. La inauguración de Nomad 2026 será el próximo viernes, 8 de mayo, a las 18 horas en Can Vivot, una fiesta a la que solo se podrá asistir con invitación. A partir del día 9, de 11 a 19 horas, se podrá visitar el mercado artesanal, que estará abierto en ese mismo horario hasta el día 12.
El sábado, 9 de mayo, también se podrá visitar la instalación inmersiva Sueños de lana en el Castell de Bellver, de 10 a 19 horas. En ella se destacan iniciativas en torno a la lana en Mallorca: desde la recuperación de maquinaria textil histórica impulsada por Xtant y Son Moragues en colaboración con London Cloth Company, hasta el trabajo pastoral y de biodiversidad de Aina Canyellas, y las alianzas con Wool Dreamers para reconstruir una cadena local completa. A las 18 horas habrá la performance de la artista Orly Anan: “Crecemos en circulo”.
Xtant, fundado por Kavita Parmar y Marcella Echavarria, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma y del Consell de Mallorca, recibió en su anterior edición a más de 3.000 visitantes de todo el mundo.
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