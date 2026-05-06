El Art Jove 2026 estrena nueva categoría, la de DJ

El Govern ha presentado la nueva convocatoria del certamen Art Jove 2026, que cuenta con diez categorías, entre ellas una nueva de premio al mejor DJ.

El concurso se ha dado a conocer este miércoles en un acto en el edificio Margalida Comas i Camps de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en el que han participado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el director del Instituto Balear de la Juventud (IBJove), Tomàs Amer.

Lo han hecho acompañados de los últimos ganadores de las categorías de cómic, moda y danza, todas ellas convocatorias bianuales. Se trata de Bernat Bauzá, primer premio del Art Jove de cómic 2024 con su obra Café calor; Aina Bennasar, ganadora del Art Jove de Diseño de moda 2024 con su colección Sal que cura; y Alejandro Fuster, primer premio del Art Jove 2024 en la categoría de danza contemporánea.

Bauzá ha llevado ejemplares del cómic ganador, recientemente publicado, y Bennasar piezas de la colección Sal que cura. Fuster, por su parte, ha interpretado un fragmento de la coreografía ganadora, Hem caigut i he tancat els ulls.

Asimismo, los tres artistas han participado en un coloquio con la consellera y el director del IBJove, en el que han comentado cómo les ha ayudado el premio Art Jove a impulsar sus respectivas carreras y al que han podido asistir de público los estudiantes de la UIB que se encontraban en el edificio.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones del nuevo certamen están abiertas hasta el 31 de mayo, excepto la de Chef Joven, que es hasta el 18 de octubre. Los participantes deben tener entre 16 y 35 años y se pueden inscribir a través de la página web del certamen del Govern.

Este año, como novedad, se ha incorporado la nueva categoría de premio al mejor DJ, con el objetivo de acercar el certamen a nuevas tendencias populares entre los jóvenes, ha explicado la Conselleria. Así, se podrán presentar obras, entre otros estilos y géneros, de 'boogaloo', 'dance', 'house', 'future house', 'progressive house', comercial, 'afro house', 'latin house', 'brazil', 'afrobeat' o electrónica. En cualquier caso, las obras deben ser de creación propia, sesiones propias o remezclas propias de otros autores. Este certamen, como sucede con otras categorías, tendrá una semifinal y una final.

En todas las categorías se pueden presentar grupos de jóvenes excepto en la de Artes Visuales, Relato Breve, Diseño de Moda, Chef Joven y DJ.

La convocatoria de este año contempla la categorías de Artes Visuales, con 13.000 euros que contemplan los premios en metálico para los ganadores y todos los gastos que conlleva la participación del ganador en el programa de intercambios Art Pertot, ya que la obra deberá exponerse en el Festival Inund'Art de Girona en 2027 y en Perpiñán, en 2028.

Igualmente, el premio Cómic está dotado con 8.000 euros que contemplan los premios y el adelanto de derechos de autor al ganador para que pueda desarrollar un cómic monográfico; mientras que el galardón de Danza Contemporánea, cuenta con 9.000 euros que contemplan los premios y el pago para poder actuar en la Fira B! y en el Festival Palma Dansa.

También se convocan el premio DJ, dotado con 4.000 euros que contemplan los premios y el caché del ganador en dos sesiones, dos muestras o festivales; Cortometrajes, 13.000 euros para los premios y la financiación de un nuevo cortometraje por parte del ganador que se presentará en un acto público en 2027; y Relato Breve, con 5.000 euros para los premios y el adelanto de derechos de autor para desarrollar el relato y convertirlo en una novela o en una recopilación de relatos, que se presentará en la Feria del Libro de Palma.

El premio Música para Jóvenes Intérpretes, en la modalidad de Grupos de Cámara, está dotado con 9.000 euros y comprende los premios y el pago de dos actuaciones; Diseño de Moda, 12.000 euros para los premios y los gastos derivados de diseño y producción de una nueva colección, que desfilará en el Mallorca Design Day de 2027 o en la pasarela de la final del Certamen de Moda del Programa Cultural Art Jove 2028.

Finalmente, se incluyen los premios Diseño de Producto, dotado con 8.000 euros, entre los premios y los gastos de diseño y producción del galardón que se entregará a los ganadores de la edición de 2027 y que correrá a cargo del presente ganador; y Cocina Chef Joven, con 7.000 euros, que contemplan los premios, los gastos para que el ganador asista a un curso monográfico en el Basque Culinary Center durante 2027 y el coste del material para elaborar los platos de los siete finalistas.

El objetivo del programa Art Jove tiene el objetivo de promover a los jóvenes creadores baleares, contribuir a su profesionalización y apoyar los primeros pasos dentro de su sector cultural.

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Las convocatorias cuentan con numerosas modalidades artísticas, que se van ampliando, enriqueciendo y modificando según las necesidades y los deseos detectados entre la población juvenil, como es el caso de este año, en el que se incorpora por primera vez la categoría de discípulo.