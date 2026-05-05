Técnicos de museos de Mallorca se reúnen en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany de Llucmajor

El Consell de Mallorca ha reunido a una treintena de técnicos de 14 museos de la isla y representantes de distintas administraciones en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany de Llucmajor para compartir líneas de trabajo e impulsar proyectos comunes. Además, la institución insular ha aprovechado para presentar el programa del Día Internacional de los Museos, que se celebrará el próximo 18 de mayo y contará con diferentes actividades en toda la isla, entre ellas una jornada de puertas abiertas en el Museu de Mallorca.

El director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Andrés Ferrer, ha explicado que esta reunión de técnicos “es una herramienta fundamental para seguir avanzando hacia un modelo de gestión compartida y coordinada de los museos de Mallorca”. Ferrer ha destacado que la Red de Museos cuenta con 15 museos reconocidos y 7 integrados y otros en proceso de adhesión.

Además, el director insular de Cultura ha recordado que el Consell ha puesto en marcha una línea específica de 100.000 euros para la mejora de los equipamientos museísticos que permitirá modernizar y adaptar los museos a las necesidades actuales.

Día Internacional de los Museos 2026

En el marco de la reunión, la institución insular ha presentado el programa de actividades del Día Internacional de los Museos 2026, que se extenderá a lo largo de todo el mes de mayo, en el que todos los centros participantes ofrecerán propuestas propias, como conferencias, mesas redondas y actividades de divulgación.

El programa contará con un acto central el lunes 18 de mayo en el Museu de Mallorca, que ofrecerá una jornada de puertas abiertas de 9 a 20 horas. A las 18 horas tendrá lugar la conferencia «Pilar Montaner i Maturana: una mirada íntima a la Mallorca impresionista», a cargo de la doctora Paula Buades. A continuación, se celebrará una actuación musical de Malena Moncada con cóctel incluido. La jornada culminará a las 20.30 horas con el acto de entrega de las placas a los museos incorporados este año a la red.

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El programa se completa con seis actividades más en diferentes puntos de la isla a lo largo del mes de mayo. El Museu Cosme Bauçà de Felanitx abrirá el calendario el 13 de mayo con la mesa redonda «Agricultura y cambio climático». El Museu Balear de Ciències Naturals ofrecerá el 14 de mayo la conferencia «Descubriendo la biología del Spinosaurus mirabilis». El Museu Sa Bassa Blanca acogerá el 21 de mayo la sesión «La colección de Nins del museo». El Museu de Manacor celebrará el 23 de mayo la conferencia «Neandertales, una humanidad desaparecida». Finalmente, el 30 de mayo, el Museu Marítim de Mallorca presentará el proyecto «Albaola, un astillero tradicional abierto al público».