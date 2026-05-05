Markus Schäfer interpreta ‘Winterreise’ en plena primavera

Entre sus obras maestras, Winterreise (Viaje de invierno) de Schubert es uno de los primeros ciclos completos de lieder de su etapa romántica. El tenor alemán Markus Schäfer, que también imparte clases de canto en la Escuela Superior de Música, Teatro y Medios de Comunicación de Hannover, interpretará esta sombría historia en el VIII Festival MallorcÒpera este viernes en la iglesia de Sant Felip Neri de Palma, y el 9 de mayo en el Museu Dionís Bennàssar de Pollença. Le acompañará el pianista palmesano Francesc Blanco, quien también organiza el festival. Schäfer está lleno de ilusión por los conciertos en la isla, y añade con ironía que espera que, para entonces, aún haya queroseno para sus vuelos.

«El Winterreise de Schubert se considera una obra difícil tanto desde el punto de vista técnico como interpretativo. Sinceramente, durante mucho tiempo no me atreví a abordar esta obra. Aunque Schubert la compuso originalmente para tenores, al principio fueron, sobre todo, los barítonos quienes la hicieron suya, ya que producen un timbre más oscuro y melancólico que encaja con el ambiente invernal y desesperado. Cuando era un cantante joven, la obra me resultaba demasiado grave; ahora, en cambio, es una de mis piezas favoritas. Es muy exigente, ya que, como cantante, hay que abarcar un amplio registro tonal en tan solo unas pocas notas. Desde la década de 1980, también las mujeres cantan Winterreise, aunque el yo lírico se concibió inicialmente como un hombre. Un ejemplo conocido es la interpretación de Brigitte Fassbaender, una mezzosoprano, del año 1988», señala.

¿Encaja la pieza con la primavera de Mallorca?

En medio del ciclo de las 24 canciones se encuentra el Sueño de primavera: «Soñé con flores de colores…» (empieza a cantar). Hoy en día, también se interpretan obras de forma atípica para la estación del año, como los oratorios de Navidad en verano. El Winterreise es un icono, y simplemente hay que sumergirse en el mundo de este personaje solitario y desesperado y empatizar con él. La música te transporta directamente hasta el abismo. Los amigos de Schubert se quedaron horrorizados cuando escucharon su composición por primera vez, pues les resultaba inusual y extraña; sin duda, se adelantó a su tiempo.

¿Es política la composición de Schubert?

Noticias relacionadas

No se puede ignorar por completo la época en que se compuso la obra, ya que esta proporciona el trasfondo. En 1827, Metternich gobernaba con represión y censura; de hecho, también se produjeron redadas en el entorno más cercano de Schubert. La gente anhelaba la libertad. Al mismo tiempo, sin embargo, Winterreise trata también de la confrontación con la propia mortalidad. En aquella época, la gente afrontaba de manera muy diferente su propia muerte, que era omnipresente debido a enfermedades como la peste. Curiosamente, Wilhelm Müller, el autor del texto, falleció ese mismo año y Schubert en 1828. Ambos nunca se conocieron en persona, pero Schubert también puso música a su ciclo Die schöne Müllerin, que interpreté aquí en el festival en 2018.