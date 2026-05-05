La Fundación Juan March de Palma acoge 20 obras de la Colección Yera

La Fundación Juan March de Palma inaugura este martes, 5 de mayo, la exposición Complementarios y suplementarios, que reúne 20 obras de la colección de Mariano Yera, una de las más importantes del arte contemporáneo español. La muestra se podrá visitar hasta el 17 de octubre.

Pintura y escultura están presentes en esta exposición. / Juan David Cortes Granado

Tal como informa la Fundación Juan March, el empresario Mariano Yera (Tudela, 1949 - Madrid, 2024) reunió durante décadas obras abstractas y figurativas de creadores del siglo XX, por lo que esta exposición permitirá “ampliar y matizar el panorama del arte español que ofrece la colección de la Fundación Juan March, complementando la obra de artistas ya presentes en ella (como Eduardo Arroyo, Rafael Canogar o el Equipo Crónica) y suplementando la colección obras de otros creadores que no lo están (como Perejaume, Zush/Evru o el Equipo Realidad)”.

Una obra de Eduardo Arroyo. / Juan David Cortes Granado

Complementarios y suplementarios se inaugurará este martes a las 18:00 horas, con un diálogo entre Manuel Fontán del Junco, director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March, Natalia Yera y Rosina Gómez-Baeza, directora y curadora de la Colección Mariano Yera, respectivamente.

Mariano Yera inició su colección en 1999, centrándose en la pintura española contemporánea desde mitad del siglo XX hasta la actualidad, con figuras clave del informalismo y la posguerra con artistas contemporáneos y emergentes, en diversos medios, como el textil, el collage, la pintura expandida o la escultura.

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La Colección Yera fue distinguida con el Premio Arco al coleccionismo privado por su importancia y calidad en el año 2013. Desde ese mismo año, está dirigida por una de sus hijas, la economista y empresaria Natalia Yera.