Rels B anuncia por sorpresa para este viernes su nuevo disco, 'love love Flakk'

Rels B publicará este próximo viernes, 8 de mayo, su nuevo disco de estudio, 'love love Flakk', como muestra desde este lunes por sorpresa Spotify con una cuenta atrás para la salida del sucesor de 'AfroLova'25' (2025).

Su nuevo trabajo llegará tras revalidar en 2025 por segundo año consecutivo su condición de ser el artista español más reproducido en esa plataforma fuera de España y mientras ultima una importante cita en su agenda de conciertos, la que supondrá su debut en el formato de estadio el próximo 4 de julio en el Metropolitano de Madrid.

Serán once cortes en total los que incluya su noveno álbum, titulados 'El mundo x ti', 'Lleva al sol', 'Aprendí a decir no', 'Sueño', 'Quién te ve', 'Más que tú', 'El cielo', 'Un placer conocerte', 'Pañuelito de seda', '...' y 'A 2000 pies'.

Ya en los días previos el artista mallorquín borró todo el contenido en su perfil en Instagram para dar cabida a una imagen en la que enseña la que parece la portada del nuevo disco y otra publicación de hace solo unas horas en la que muestra momentos de la grabación agrupadas bajo el título de 'love love FLAKK'.

En ese carrusel de fotografías aparece una imagen de una página del libro del famoso productor y compositor Rick Rubin, 'El acto de crear: Una manera de ser (Autoconocimiento)' con reflexiones sobre el proceso creativo con las que aparentemente se identifica.

"Cada artista trabaja con su propio equilibrio de puntos débiles y puntos fuertes. Y ninguna regla dice que más virtudes encomiables o autodestrucción idealizada garanticen mejores expresiones artísticas. Lo único que importa es expresarse", recoge en concreto la página fotografiada.

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Y continúa, como certificando el final del proceso de este álbum: "Todo arte es una forma de poesía. Siempre cambia, nunca permanece inmóvil. Tal vez creamos saber lo que significa una obra y, sin embargo, esa interpretación puede variar con el tiempo. El creador deja de ser creador una vez que termina el trabajo. A partir de ese momento, se convierte en espectador. Y el espectador aporta tanto sentido a una pieza como el creador".