Jose Domingo: “Este es uno de los discos más divertidos y rápidos que he grabado”

‘Ses dones d’aigua’, su nuevo y esperado trabajo, es un regalo para todos los sentidos, incluida la vista. Desvele los secretos de la portada.

Decidí hacer yo mismo las portadas, tanto la del Lp como las de los singles de avance. Me apetecía hacer una interpretación, en imágenes, de la música del disco. El proceso fue improvisado y quería plasmar en una escena esa mezcla de tradición y psicodelia también gráficamente. Es una mezcla simbólica y figurativa. Fue saliendo de manera natural e intuitiva. Utilizando diferentes técnicas según lo que iba encontrando por casa.

La canción que abre su nuevo disco, ‘Sentado en el cielo’, me ha recordado el ‘Alceu-vos, xe, que ja és de dia/sent’ del álbum ‘Brossa d’ahir’, de Pep Laguarda & Tapineria.

El álbum “Brossa d’ahir” de Pep Laguarda & Tapineria ha sido una referencia en este disco. Los paisajes y la aproximación musical al folk mediterráneo desde la psicodelia con cierto toque de raíz y costumbrismo hacen de ese disco algo muy especial. Lo convierte en algo cercano y eso también se puede encontrar en “Ses dones d’aigua”.

¿Qué conexiones personales tiene Jose Domingo con aquella escena artística que floreció en la Serra de Tramuntana en los años 60 y 70?

Teniendo en cuenta que Pep Laguarda grabó “Brossa d’ahir” en el Bananna moon studio de Daevid Allen en Deià, junto a Tapineria, Pau Riba, Joan Bibiloni… y que Pep Laguarda era mi tío… pues la relación es bastante estrecha, ya que me crié con esa música y esas referencias directamente.

¿Por qué no ha alcanzado el renombre que merece alguien como Pep Laguarda?

Supongo que no seguir las modas conlleva estar en un lugar menos central y la exposición es menor que otras propuestas cuyas coordenadas coinciden más con la demanda general. Creo que la obra de Pep Laguarda en realidad está en un lugar muy bonito. Es un autor de culto, como un tesoro escondido.

Jose Domingo, con el guitarrista Juanmi 'Cerebros' / Javier Rosa

¿Cómo se logra mantener un equilibrio, cuyo resultado suena natural, para nada forzado, entre tradición, psicodelia e imaginación?

Es bonito que lo digas, porque ese es realmente el reto del disco. En realidad es un juego de espejos donde todo se entremezcla como en una ilusión. Yo creo que el folclore, en el fondo, viene del trance y eso es muy psicodélico.

“Mis conciertos son como un viaje mental”, ha confesado en alguna entrevista. ¿Cómo vive una experiencia no siempre agradable como es la grabación de un álbum?

Este disco lo grabamos durante los descansos de las sesiones de “Tu piel en la galaxia” en el estudio La puerta cósmica de Palam. Era como una liberación de los parámetros que seguíamos haciendo el otro disco y teníamos unas premisas como guía que nos ayudaron a sentirnos libres para poder jugar a nuestro antojo en estas canciones. No pretendíamos hacer algo que sonara bien técnicamente, sino que sonara carismático. Lo más real y espontáneo posible. De manera que fue todo muy inmediato y curiosamente las cosas iban encajando. No se repetían las tomas casi nunca y nos permitíamos espacios amplios para juguetear. Este es uno de los discos más divertidos y rápidos que he grabado.

¿Qué queda de aquel Deià libre de los años 70?

No lo llegué a conocer, sólo de oídas. Seguro que hay gente que podría aportar más con su perspectiva. Pero yo diría que quedan las piedras.

Ya se nos fueron Kevin Ayers, Daevid Allen, Pau Riba, Ollie Halsall, Mati Klarwein… Todavía tenemos a Joan Bibiloni.

Unos vienen y otros se van. Así es esto. Bibiloni es cosas seria y me gusta el enfoque de su música en general.

Jose Domingo, en el centro, con su banda formada por Juanmi, Púter y Mané Capilla durante una actuación / Javier Rosa

El ácido formó parte de la experiencia vital y artística de Pau Riba. ¿Le puedo preguntar por las drogas como fuente reveladora?

Claro que puedes…

“Hago siempre lo que quiero y a Él le dejo hacer también”. ¿Jose Domingo siempre ha hecho lo que le ha dado la gana en la música?

Yo sigo intentándolo. Hacer lo que quieres no siempre es fácil, pero intentarlo creo que es bastante sano, aunque no siempre lo es. La música es una expresión basada en sentimientos y ser sincero para mí es importante a la hora de hacerla. A veces hago cosas que no entiendo o que no estoy seguro y el tiempo me ha enseñado que eso son aciertos y lo acepto como parte de mi obra. Es más lo que sale, que lo que quieres que salga.

¿Concibe la música como un ejercicio de sanación, como un puente con las fuerzas de la naturaleza, como un ejercicio chamánico?

Para mí es una forma de expresarme. Como un juego que me permite hacer encajar las cosas a mi manera. Me gusta ir cambiando los planteamientos y ampliar mi visión. Todo tiene una dimensión personal de crecimiento. En el fondo la música son ondas vibrando que nos influyen y estamos expuestos a ellas. Supongo que eso ya es algo mágico en sí.

¿Qué fechas puede adelantar de la presentación en directo de este álbum?

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Hay algunos conciertos ya confirmados y seguimos añadiendo fechas, pero los más cercanos son el 22 mayo en Sala Zero de Tarragona y el 23 en Marula Café de Barcelona. Pasaremos por Madrid, Granada, Sevilla, Mallorca y espero que podamos ir a presentarlo a más sitios. Seguramente en los conciertos colaborarán músicos amigos de cada ciudad donde vayamos. Así que serán espectáculos únicos e irrepetibles.