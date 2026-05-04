La exposición 'Habitar la natura', de Fèlix Coll, se puede visitar en el Espai Cor

La exposición Habitar la natura, del artista Fèlix Coll, se podrá visitar en las dependencias del Espai Cor desde este martes hasta el 28 de junio.

El espacio expositivo de la sede del ayuntamiento de Palma retoma de este modo su actividad tras meses sin piezas artísticas debido a la remodelación que se han llevado a cabo en el edificio consistorial.

La propuesta de Coll “inyecta un poderoso aire fresco, en clave de descubrimiento y reivindicación de los paisajes y la naturaleza que forman parte de la memoria de nuestra infancia, en el panorama expositivo de la ciudad, de la mano de un artista que, en el transcurso de su trayectoria, ha sido ya destinatario de numerosos reconocimientos”, en palabras del regidor de Cultura, Javier Bonet.

Premios

El autor ha ganado el primer premio en un abanico muy amplio de certámenes de pintura, como los convocados por los ayuntamientos de Costitx, Lloseta, Algaida, Son Carrió o el concurso de Arts Plàstiques i Visuals Vila de Binissalem.

Su obra figura en las colecciones de muchos consistorios de Mallorca, como los de Sant Llorenç des Cardassar, Felanitx, Campos, Lloseta, Costitx o Algaida, estando presente también en el inventario artístico del Govern de les Illes Balears y de la Fundación Luciano Benetton, con sede en la localidad italiana de Treviso.

Igualmente, Fèlix Coll ha participado en exposiciones colectivas organizadas en la galería Bernice Steinbaum, en Miami; el Museo de Arte Moderno de Orán, en Argelia; la Feria Art Madrid en las ediciones de 2024 y 2025, u otros prestigiosos equipamientos de Barcelona, Valencia y Palma.

A este bagaje, hay que añadir las muestras individuales que ha llevado a cabo en Palma, en el Claustre Sant Antoniet, las galerías Berlin, Pep Llabrés o Green is Green, además de las de Can Gelabert, en Binissalem, o el Ajunament Vell, en Eivissa.

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Su proyecto individual más reciente fue presentado en Valencia, y concretamente en la galería de arte contemporáneo Alba Carrera, con el título de ‘Beyond Perception’.