La RAE lo aclara: ¿Por qué se escribe 'cuórum' y 'Catar' en lugar de 'quórum' y 'Qatar'?

Aunque las reglas de la ortografía no cambian, el uso en español de determinadas palabras genera en ocasiones dudas. No solo ocurre con los neologismos o con términos y nombres propios importados de otros idiomas, sino que sigue sucediendo incluso hoy con los latinismos.

Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos los hispanohablantes se refiere al uso de la letra 'q' cuando no se utiliza como elemento integrante de lo que se considera el dígrafo 'qu'. En este caso, como en los de 'ch', 'll', 'rr', 'gu' —seguido de 'e' o 'i', como en el caso de 'qu'—, estas dos letras representan un solo sonido o fonema.

Históricamente, ese empleo de la 'q' al margen del dígrafo 'qu' se podía encontrar en el lenguaje escrito habitualmente en el latinismo 'quórum' y en nombres de países como Catar o Irak cuando se escriben como Qatar o Iraq. En el primer ejemplo, por su origen latino, y en los segundos por el proceso de adaptación desde el árabe. Y lo mismo sucede con el anglicismo 'cuásar' —'quasar' en inglés y españolizado habitualmente como 'quásar'—.

"Ajeno a la ortografía del español"

Sin embargo, la RAE recuerda que el sistema ortográfico del español, "la letra 'q' solo tiene uso como elemento integrante del dígrafo 'qu' para representar el fonema 'k'" (siempre delante de la 'i' o la 'e'). "Es ajeno a la ortografía del español el empleo de la letra q como grafema independiente, con valor fónico autónomo", abunda la Academia.

Catar, que ya en 2022 se situó en el foco mediático por albergar el Mundial de fútbol y que hoy forma parte de nuevo de la conversación pública por la extensión del conflicto en Oriente Próximo, deberá escribirse, por tanto, con 'c' y no con 'q'. Y la forma correcta de Irak, otro estado de la región, será esta, terminada en 'k' y no en 'q'.

Además, la RAE exlica que es conveniente usar formas homologadas por la ortografía del español incluso aunque en el caso de los nombres propios, como los topónimos citados, haya sido habitual la utilización de grafías originales o adaptaciones al alfabeto latino que se han alejado de las reglas.

Doha, capital de Catar. / HANNIBAL HANSCHKE / EFE

El mismo razonamiento sirve para determinar que 'cuórum' ("número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos", según la definición del diccionario de la RAE) es la forma correcta de lo que en tantas ocasiones hemos leído como 'quórum', por fidelidad a la forma latina. El argumento ortográfico se aplica también a otros términos importados del inglés, como 'cuásar', una palabra que el diccionario de la RAE define como "cuerpo celeste de pequeño diámetro y gran luminosidad, que emite grandes cantidades de radiación en todas las frecuencias y es el tipo de astro más alejado en el universo".

Si, pese a ello, la elección es la de mantener la grafía etimológica con 'q', la RAE señala que estas palabras deben considerarse como extranjerismos o latinismos "crudos" y escribirse en cursiva y sin tilde.

Así que, aclaradas las dudas, el día que haya cuórum en la comunidad internacional para un escenario de paz en el golfo Pérsico, donde se encuentran Catar e Irak, quizás tengamos la suerte de preocuparnos más por los cuásares que por la guerra.

Para quienes tengan dudas sobre este u otros usos, la Real Academia Española mantiene abierto un canal de consulta a través de la red social X. Basta con incluir la mención a @RAEinforma y la etiqueta #dudaRAE para recibir respuesta.