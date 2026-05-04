Las Conversaciones de Formentor vuelven a Mallorca

Las Conversaciones Literarias de Formentor regresan a Mallorca tras cinco años de itinerancia y se celebrarán de nuevo en el lujoso hotel de la península de Pollença entre el 1 y el 4 de noviembre.

El primer día tendrá lugar la gala de entrega del Premio Formentor de las Letras al escritor portugués Gonçalo M. Tavares y durante las siguientes jornadas se realizarán las antaño llamadas Converses, que esta edición versarán sobre ‘Artistas, émulos y copistas. Crear y recrear los aires del mundo’.

El programa con todos los autores que participarán en los coloquios se conocerá en un par de semanas, tal como avanzó este lunes el director de la Fundación Formentor, Basilio Baltasar, en la presentación del acuerdo entre la entidad y el Four Seasons Resort Mallorca, con la colaboración del Govern.

Cartel de las Conversaciones Literarias de Formentor, con Sorolla en primer plano / .

Volver a los orígenes

«Teníamos ganas de volver a las raíces. Cuando Adan Diehl creó el hotel Formentor, pensó en un proyecto cultural y esos orígenes son de algún modo los que nos dan vida. La idea es poder reunir de nuevo a los lectores mallorquines para encontrarnos con ellos», en palabras de Baltasar.

Los inicios de las conversaciones literarias entre «una gran comunidad de autores, críticos, académicos, editores y lectores que durante años subió cada fin de semana a Formentor», recordó, datan de finales de los años 20 y la década de los 30.

Tras su configuración oficial a finales de los 50 a cargo de un grupo de editores europeos, «el régimen franquista las prohibió en 1963 y hubo una itinerancia por Austria, Francia, Grecia y Túnez, la última en 1967. Se recuperaron en 2008 y el Premio Formentor, en 2011», dijo sobre un prestigioso galardón que se ha convertido en la antesala del Nobel de Literatura.