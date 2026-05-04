Biel Mesquida se sube a ‘Al cotxe!’ de TV3 en plena euforia por el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes: “Estoy en una nube que se llama plenitud”

Biel Mesquida no necesitaba un plató para volver a demostrar por qué es una de las voces más libres, incómodas y necesarias de la literatura catalana. Le bastó un coche, una conversación y una frase luminosa: “Estoy en una nube que se llama plenitud”. Así aparece el escritor mallorquín en el programa Al cotxe!, de TV3, en un capítulo que llega en un momento especialmente simbólico: poco después de haber sido distinguido con el 58 Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

El episodio, conducido por Eloi Vila, convierte el trayecto televisivo en algo más que una entrevista. Es un viaje por la memoria, la lengua, la literatura y Mallorca. Mesquida, feliz por el reconocimiento, sube al coche como quien entra en una conversación íntima, pero acaba dejando una declaración de principios: la vida, como la escritura, es lucha. 3Cat presenta el capítulo con una de sus frases más potentes: “vivir es lucha, escribir es lucha”, y lo define como la conversación con un “soldado” de la lengua catalana.

El premio concedido a Mesquida hace pocas semanas por Òmnium Cultural reconoce una trayectoria literaria marcada por la experimentación, la defensa del catalán y una obra que ha atravesado géneros, registros y generaciones. La propia entidad recuerda que el Premi d’Honor se otorga a una persona que, por su obra literaria o científica en lengua catalana y por la importancia de su tarea intelectual, haya contribuido de forma notable y continuada a la vida cultural de los Països Catalans. En esta edición, el galardón distingue a Mesquida —colaborador del suplemento Bellver en Abril de Diario de Mallorca— como escritor, biólogo y comunicador.

Para Mallorca, el reconocimiento tiene una carga emocional añadida. El premio vuelve a situar a un autor mallorquín en el centro del mapa literario catalán. 3Cat subraya que Mesquida, nacido en Castelló de la Plana en 1947, representa una voz profundamente vinculada a las islas, cuatro años después de que la poeta Antònia Vicens también recibiera este mismo reconocimiento.

El capítulo de Al cotxe! no solo celebra al premiado. También muestra al Mesquida más combativo. El escritor habla de la lengua catalana no como un patrimonio inmóvil, sino como un territorio que se defiende cada día. Su literatura, tantas veces incómoda, barroca, sensual y rupturista, vuelve a aparecer como una forma de resistencia. Y Mallorca, una vez más, aparece como escenario, herida y laboratorio.

'Trast', su nuevo libro

Ese vínculo con la isla también atraviesa su nuevo libro, Trast, publicado por LaBreu Edicions. En entrevistas recientes, Mesquida ha explicado que escribe desde Mallorca y que busca “lanzar lo local a lo universal”, una idea que encaja con la imagen del autor que emerge en el programa: un creador que mira el mundo desde la isla, pero sin aceptar que la isla sea un límite.

La emisión funciona como una pequeña pieza de televisión cultural con vocación de documento. No es solo “Biel Mesquida en un coche”. Es Biel Mesquida en un momento de plenitud, después de más de medio siglo de escritura, con un premio histórico en las manos y con la misma urgencia de siempre en la voz.

En tiempos de consumo rápido y frases virales, Mesquida deja una de esas imágenes que condensan una vida entera: un escritor mallorquín, reconocido por la gran institución cívica de la cultura catalana, diciendo que está en una nube. Pero no una nube de evasión. Una nube que se llama plenitud. Y desde ahí, todavía en combate.

-Puedes ver el capítulo completo de Al Cotxe! dedicado a Biel Mesquida en la web de 3Cat.