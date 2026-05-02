El público familiar toma Alcúdia con una nueva edición del Circaire marcada por el éxito

Lo que hace Alcúdia por el circo será recordado en el tiempo. No solo de música en directo y de gigantescos festivales vive la industria del entretenimiento de Mallorca. Las hermanas pobres del arte, como es el circo y también la danza, cuentan con un público fiel que responde cuando se le cita y bien merecería una programación regular a lo largo de todo el año, aunque esa es otra historia…

La historia de este Circaire 2026 empezó el viernes, y vaya arranque. El estreno de Serena, el nuevo espectáculo del Circ Bover, uno de los pilares del festival desde su primera edición, ya dejó entrever cuál iba a ser la respuesta este fin de semana: lleno total y rostros más que sonrientes entre los espectadores. “Un éxito total de público”, han asegurado a este diario desde la organización en el ecuador del festival, a la espera de un balance final que llegará a última hora de este domingo o ya el lunes.

El Espai Circaire, en la plaça de bous

Sin duda, la idea de colocar el Espai Circaire, esa gran carpa que tanto gusta a los más pequeños, en el mismo corazón de la plaza de toros de Alcúdia ha sido muy aplaudida. La Festassa, con los valencianos Perrakos Sound System, que brindaron una noche inolvidable de humor, música y locura, fue la mejor guinda a un viernes de altura. Y cómo se lo han pasado, grandes y pequeños, este sábado con Suso Imbernón, quien ha desternillado a los presentes en la carpa con Paco Panjabi, un espectáculo protagonizado por un profesor de yoga charlatán y vago que ha salido airoso de una clase con ejercicios sin sentido. Sus números increíbles, como caminar sobre cristales o mantener imposibles posturas de acroyoga, con el público entregado e incluso actuando en algunos casos sobre el escenario, ha sido el mejor sus a esta segunda jornada, que concluirá con música en directo, la de Daniel Higiénico y su Cancionólogos.

Ya fuera de la carpa del Espai Circaire, junto a la puerta de acceso a la plaça de bous, también se han programado funciones. Este sábado, tras Paco Panjabi, Tomeu Granera y su circo del reciclaje han triunfado con un espectáculo participativo y familiar que, con humor e imaginación, ha animado a los más pequeños a amar la lectura y cuidar el planeta. Este domingo será el turno de Joaquín Juggler en este mismo espacio (14 horas), con u show marcado por la técnica, el humor y el riesgo, con equilibrios imposibles y complejos malabares.

La 'Orquesta de malabares' que todos esperan

Hablando de malabaristas, el momento culminante de este Circaire se alcanzará este sábado en el Pont de la Vila Roja con la Orquesta de malabares, de la compañía gallega Pistacatro, y con la participación estelar de la Banda Municipal de Música d’Alcúdia. Un espectáculo con el que la organización del festival se ha apuntado un buen tanto, primero, por fichar a los ganadores del Premio Nacional de Circo 2025, y segundo, por hacerles jugar junto a una agrupación musical local, muy querida. «El Circaire nos abre un terreno nuevo y estimulante, y supone una gran oportunidad para seguir creciendo y explorando otros lenguajes escénicos. Para la banda es un privilegio formar parte del festival y colaborar con Pistacatro en esta edición del Circaire», confesó a este diario hace unos días el director de la banda, Jaume García.

Claudette, de los belgas Maleta Company & Cie. Balancetoi, ha sido otro de los títulos con más pegada este sábado. Se ha representado a las cinco de la tarde en el Passeig Pere Ventanyol, y como el 85 por ciento de la programación ha sido gratuito. La historia de una anciana indignada por su soledad, a punto de cumplir 90 añitos, ha cautivado al público, en clave de marionetas y malabares.

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La última jornada, este domingo

La última jornada del Circaire, la de este domingo, promete, con diez montajes en cartelera. La guinda la pondrá Silvia Capell con Àngela (20.30 horas en el Passeig Pere Ventayol), una demostración de la técnica del mástil, los equilibrios y el arte plástico. Tampoco hay que perderse Kairós, de la Cie. Fika (Francia), con funciones a las 13 y 17 horas en la plaça de sa Rectoria; el espectáculo itinerante por el centro de Alcúdia K’Mon Tour (12 y 16 horas, inicio en el Passeig Pere Ventanyol), que desde la mirada del clown pone en el centro el espacio urbano y busca como trasfondo la reflexión colectiva en torno al turismo de masas y el impacto que genera en la comunidad y el territorio; y The Power of the 80’s, que ha provocado el delirio en la plaça de bous este sábado y seguro vuelve a hacerlo en el cierre de esta edición.