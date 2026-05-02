La Prèvia
Pel Maig, Música
Comença el mes de les flors i arriba carregat de bones propostes musicals. Mirau quines vos poden interessar:
A Alaró, el recital setmanal d’orgue a Sant Bartomeu (avui a les 11.30 hores).
A S’Agrícola de Manacor (20h), recital de cant i piano amb Joan Laínez i Victòria Cortès. Junts i amb la col·laboració d’Andreu Riera interpretaran cançó catalana i òpera.
A Pina, al pati de Can Lluís (19.30h), tenim el Quartet de saxos Conde.
Per demà diumenge tenim a Sant Salvador de Felanitx, el cor Units com brins, acompanyant els cants de la missa i després cantant en format concert. La cita és a les 18 hores.
A les Escolàpies de Sóller (19h), la pianista Suzanne Bradbury i la flautista Úrsila Pomar, presenten un programa amb obres de Schubert, Franck i Sarasate.
Dilluns, a Sant Francesc de Palma (20.15h), segueix el festival d’orgue, amb el cor de cambra Cantúria dirigit per Ricard Terrades, solistes vocals i l’organista Rafel Riera. En el programa, el monumental Requiem de Duruflé.
També dilluns i a S’Agrícola de Manacor (20h), poesia i música en homenatge al pintor Riera Ferrari.
A Palma i en el Teatre Principal (19h), el grup Huialfàs Ensemble oferirà una combinació de música tradicional, jazz i clàssica.
